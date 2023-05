Cómo recuperar los archivos que has borrado en un móvil Android

Un error común que a todo el mundo le sucede alguna vez es borrar en el móvil, por error, lo que no se quiere. Un vídeo, una imagen, un mensaje, una conversación de WhatsApp… Cuando esto sucede, no es necesariamente una pérdida definitiva. Esto es debido a cómo funcionan los sistemas operativos y a que cuando se elimina un archivo no se borra realmente del dispositivo, si no que permanece en él hasta que el espacio que ocupa en la memoria es requerido por Android. Entonces, sí, desaparece definitivamente.

Existen aplicaciones para escanear la memoria del dispositivo y recuperar los archivos que aún se encuentran en él, aunque ya invisibles para el usuario. En algunos casos, además, Android no procede a una eliminación inmediata sino que concede un tiempo de gracia al usuario manteniendo los archivos borrados en la papelera de reciclaje antes de proceder a su eliminación. Te explicamos 4 formas de recuperar archivos que has borrado por error en tu móvil Android.

Busca en la(s) Papelera de reciclaje

Independientemente de las opciones que algunos fabricantes puedan ofrecer en su capa de personalización, Android cuenta con varias papeleras de reciclaje repartidas entre varias aplicaciones que pueden sacarte de más de un apuro. Gmail mantiene los correos eliminados en la suya durante 30 días, el servicio de almacenamiento en la nube Google Drive, lo mismo, Fotos guarda las imágenes eliminadas durante 60 días y Files, el administrador de archivos de Android y que es un cajón de sastre para todo, lo hace por 30 días. Si no has superado esos limites de tiempo, recuperar un archivo es tan sencillo como acudir a la papelera de reciclaje que corresponda, seleccionarlo y restaurarlo.

Usa una copia de recuperación

Para los casos en los que no puedas recuperar un archivo a través del método anterior, puedes hacerlo usando una copia de seguridad. Debes configurarla para que se cree de forma periódica y restaurarlas desde Ajustes>Sistema>Copia de seguridad.

Instala una app como Dumpster

Entre las aplicaciones disponibles para la recuperación de archivos eliminados en un móvil Android se encuentra Dumpster. Con más de 50 millones de descargas y una valoración de 4,1 sobre 5 por parte de los usuarios, Dumpster escanea la memoria interna y la tarjeta de memoria para localizar fotos, vídeos y archivos eliminados pero que aún ocupan su espacio en el dispositivo.

Desde un PC, con Phone Rescue

Puedes realizar la labor de recuperación desde tu PC con un programa como Phone Rescue. Esta aplicación funciona tanto con teléfonos a los que se ha hecho root, el proceso por el que se obtiene acceso administrativo a áreas del sistema restringidas para el usuario, o sin él, aunque en este último caso la recuperación será menos completa. El proceso requiere la instalación del programa en un ordenador con Windows y activar las Opciones de desarrollo en el móvil. esto último se consigue entrando en Ajustes>Acerca del teléfono y pulsando 8 veces en la opción Número de compilación.

Tras esta operación, conecta el móvil al ordenador mediante un cable USB y sigue las instrucciones del programa, que instalará de forma automática la app de Phone Rescue en el móvil, para que escanee el terminal en busca de archivos recuperables. Phone Rescue, además de vídeos, fotos y archivos permite recuperar contenidos como contactos, conversaciones de WhatsApp o mensajes, entre otros.