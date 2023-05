Cómo vaciar la caché de WhatsApp si la app te va lenta o no se actualiza

Tras 14 años de vida y habiendo alcanzado más de 2.000 millones de usuarios en todo el mundo, WhatsApp es una plataforma más que sólida que en términos generales proporciona una buena experiencia y satisface las necesidades de sus usuarios. Pero eso no quita para que periódicamente se puedan notar problemas de funcionamiento como sucede con cualquier aplicación si no se realiza un buen mantenimiento.

Tras un tiempo de uso, no es raro que la aplicación vaya más lenta. Tarde más en abrirse, en entrar a las conversaciones o cargar el contenido multimedia que contienen. No tan habitual, pero para lo que también suele ser de ayuda el método que te vamos a comentar es que la aplicación no se actualice. En casos como estos es recomendable vaciar la caché de la aplicación.

La memoria caché de WhatsApp es un almacenamiento temporal en el dispositivo que guarda información y datos que la aplicación utiliza con frecuencia para acelerar su funcionamiento. Por ejemplo, cuando abres una conversación en WhatsApp, la aplicación carga las imágenes y los mensajes de esa conversación desde la memoria caché en lugar de descargarlos nuevamente desde el servidor. Esto permite que la aplicación funcione más rápido y reducir el uso de datos.

Sin embargo, con el tiempo, la memoria caché acumula una gran cantidad de datos innecesarios que ocupan espacio en el smartphone y ralentizan el rendimiento de la aplicación. Por este motivo es recomendable vaciar la memoria caché de vez en cuando para liberar espacio y mejorar el rendimiento de WhatsApp, especialmente si en tus conversaciones se envía mucho contenido multimedia.

Para vaciar la memoria caché de WhatsApp en un teléfono Android, debes seguir estos pasos:

Abre Ajustes de Android en tu móvil.

de Android en tu móvil. Selecciona Aplicaciones y en el listado, WhatsApp .

y en el listado, . Toca en Almacenamiento caché y a continuación en Borrar caché.

El caso de un iPhone es diferente porque ni la aplicación ni el sistema operativo iOS dan la opción de eliminar la caché de la aplicación. En un móvil de Apple, es necesario eliminar por completo WhatsApp y descargar la aplicación e instalarla de nuevo para borrar la memoria caché.