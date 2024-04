Apple permitirá reparar los iPhone con piezas usadas: qué puedes cambiar y en qué modelos

Apple nunca ha sido una marca económica, sino "aspiracional". Sus productos, para muchos, denotan un determinado estatus social y un precio superior al de otros similares se justifica con esa percepción que los usuarios tienen de la marca. Es algo que Apple se ha trabajado, a lo largo de varias décadas, a través del marketing y apoyándose en la calidad de sus dispositivos y con lo que justifica sus elevados precios. Este enfoque no se limita a los dispositivos nuevos, sino también a las piezas que se utilizan para repararlos, pero la compañía ha decidido abrir un poco la mano y ha anunciado que permitirá usar piezas de segunda mano para sustituir componentes defectuosos del iPhone, lo que las hará más asequibles.

Cuando un servicio técnico o un propietario que utiliza el servicio de reparaciones de autoservicio necesita cambiar un componente, debe realizar un proceso de emparejamiento. Esto es, el número de serie del dispositivo debe coincidir con el de la pieza nueva vendida por Apple para asegurar su correcto funcionamiento, con lo que se evita reusar componentes.

Los precios actuales de estos se encuentran en la línea habitual de Apple. Por ejemplo, una pantalla nueva puede costar desde los 165 euros si es para un iPhone SE de primera generación, lanzado en 2016, hasta los 489 euros de la correspondiente a un iPhone 15 Pro Max. Si hablamos de la batería, las posibilidades van desde los 79 euros hasta los 299, referido a los dos modelos mencionados. Y si es el juego de cámaras trasero, desde los 199 euros del iPhone 12 Mini hasta los 299 de su último tope de gama.

Estos precios se podrán ver sensiblemente mejorados si se utilizan piezas de segunda mano en lugar de completamente nuevas. Con esta opción, que se podrá llevar a cabo solo con algunos modelos de iPhone, Apple busca ofrecer más opciones a los clientes, prolongar la vida útil de los dispositivos y reducir el impacto medioambiental de las reparaciones. "Las piezas de Apple usadas se beneficiarán de la misma funcionalidad y seguridad que proporciona la calibración en fábrica para las piezas nuevas", asegura la compañía en un comunicado. Esta calibración se realizará en el propio dispositivo tras su instalación.

Con este cambio ya no será obligatorio el proceso de emparejamiento de las piezas y se evitarán las molestas notificaciones que muestra iOS en la actualidad si se utiliza un componente usado o no original y que en algunos casos llevan a que no se pueda usar.

Desde cuándo, qué modelos y qué componentes

Los componentes que podrán acogerse a esta opción, a partir del próximo otoño, serán las pantallas, baterías y cámaras. Más adelante se dará también soporte a sensores biométricos como los usados con Face ID y Touch ID.

En cuanto a los modelos que podrán repararse con piezas usadas, Apple no ha clarificado cuáles son, pero TechCrunch indica que se tratará de la familia iPhone 15 y modelos posteriores que lleguen en el futuro.

Esta medida podría hacer más fácil que se usaran componentes de terminales robados para su uso como partes para reparación, pero para evitarlo Apple extenderá la función de bloqueo de activación. Esta característica está diseñada para impedir la reactivación de un iPhone perdido o robado y así reducir el número de robos. "Durante una reparación, si un dispositivo detecta que una pieza compatible procede de un producto con Bloqueo de Activación o el modo Perdido habilitados, se restringirán las opciones de calibración para dicha pieza", explica la compañía.