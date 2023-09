Apple solucionará el exceso de radiación del iPhone 12 con una actualización de software

Apple se ha comprometido a lanzar una actualización de software que solucione el exceso de radiación SAR emitida por el iPhone 12 y denunciado por la Agencia Nacional de Frecuencias de Francia. La ANFR alertó el pasado miércoles de que había detectado en el iPhone 12 un nivel de emisiones de ondas no ionizantes que superaba el límite establecido por la normativa europea, motivo por el que pidió la paralización de las ventas del terminal en Francia. Jean-Noel Barrot, viceministro francés de economía digital, aseguró entonces que si Apple no daba una solución en un plazo de dos semanas, estaba dispuesto a “ordenar la retirada de todos los iPhone 12 en circulación”. La actualización de software, sin embargo, será lanzada solo para los usuarios del iPhone 12 en Francia, aunque otros países están investigando las emisiones de radiación del Iphone 12 y Bélgica ha pedido que la actualización se distribuya en todos los países europeos.

“Emitiremos una actualización de software para los usuarios de Francia para adaptarse al protocolo utilizado por los reguladores franceses. Esperamos que el iPhone 12 siga estando disponible en Francia. Esto está relacionado con un protocolo de prueba específico utilizado por los reguladores franceses y no con un problema de seguridad.”, ha señalado la compañía en un comunicado que ha recogido Reuters.

Las ondas no ionizantes cuyo límite ha superado el iPhone 12 se cuantifican según el Índice de absorción específica de energía, SAR por sus siglas en inglés. Este no debe superar los 4W/Kg cuando se encuentra en la mano o en un bolsillo de los pantalones, a 0 mm de distancia del cuerpo, o los 2W/kg cuando está en un bolsillo de la chaqueta o en un bolso, a 5 mm del usuario. El iPhone 12 superó los límites establecidos en el primer caso, alcanzando un SAR de 5,74W/kg, mientras que en el segundo se mantuvo dentro de los márgenes regulados por la Unión Europea.

Apple respondió la semana pasada a las acusaciones afirmando que el iPhone 12 fue certificado por múltiples organismos internacionales como compatible con los estándares de radiación globales, que había proporcionado a la agencia francesa varios resultados de laboratorio de Apple y de terceros que demostraban el cumplimiento del teléfono, y que estaba impugnando sus conclusiones. Finalmente, la compañía acatará la petición de Francia de reducir los niveles de emisión del terminal.

En cualquier caso, esos niveles no son considerados perjudiciales para la salud. Para Rodney Croft, presidente de la Comisión Internacional de Protección contra la Radiación No Ionizante (ICNIRP) que establece directrices globales sobre la protección contra la radiación no ionizante, las emisiones del iPhone 12 son seguras “desde el punto de vista de la salud y la seguridad, no es que esto ponga a nadie en riesgo”. La Organización Mundial de la Salud tampoco ha establecido que esos niveles de emisiones puedan ser perjudiciales para la salud.

Las autoridades de Bélgica, por su parte, no han encontrado riesgos para la salud de los usuarios en los iPhone 12 en su investigación preliminar, pero han pedido a Apple que extienda la distribución del parche a los iPhone 12 de todos los países europeos. Alemania también busca una solución aplicable a toda Europa e Italia ha solicitado a la compañía que lance la actualización en su territorio. En España, la OCU demandó la retirada temporal del terminal en España.

El iPhone 12, lanzado en 2020, se encuentra ya al final de su ciclo de vida comercial. Apple lo ha descatalogado en su web tras el anuncio de los iPhone 15 y actualmente solo se puede adquirir a terceros, mientras dispongan de stock, y en el mercado de segunda mano.