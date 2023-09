¿Qué problemas de salud puede provocar un iPhone 12? ¿Puedo reclamar a Apple?

Ayer trascendía la noticia de que Francia había decidido retirar del mercado los iPhone 12 debido a un test de emisiones que había realizado la ANFR, la Agencia Nacional de Frecuencias. En el mismo se exponía que se habían registrado "unas ondas muy potentes" que superaban el límite marcado por la Unión Europea.

La OCU se hizo eco también de la noticia y exigió la retirada temporal en el mercado de este modelo de Apple en España. Así mismo, ha instado a la multinacional a solucionar este problema cuando antes y de manera "gratuita".

Sin embargo, Apple aun no ha emitido ningún tipo de comunicado al respecto. Pues en la actualidad, la empresa se encuentra en plena promoción del iPhone 15 y del iPhone 15 Pro. Modelos que han ocupado sus últimas publicaciones en redes sociales.

¿Las altas emisiones del iPhone 12 afectan a la salud?

Desde que ayer se conoció la noticia, todos los usuarios que tienen un iPhone 12 se han preguntado qué peligros en la salud puede ocasionar el uso de este modelo. Muchos también se cuestionan si pueden reclamar a la marca debido a lo sucedido.

Las mediciones realizadas por la ANFR en Francia desvelaban que el iPhone 12 superaba los parámetros europeos en el caso de las extremidades, donde se tienen fijados "unos límites reglamentarios de absorción de 4w/KG", tal y como recogía la OCU en el comunicado de ayer. No obstante, cabe señalar que este tipo de mediciones se realizan en condiciones "muy desfavorables" en las que el móvil tiene que estar emitiendo a máxima potencia, conectado a la red más desfavorable y en la posición en la que la antena del móvil más incide sobre el cuerpo.

Teniendo en cuenta esto, es improbable que ocurra cualquier riesgo por seguir usando el iPhone 12 con normalidad. De hecho, cabe resaltar que las ondas que emiten los teléfonos son 'no ionizantes' lo que significa que no altera el ADN, por lo que no puede provocar daños en la persona. Así lo explica también la Organización Mundial de la Salud cuando recoge que la radiofrecuencia de los móviles es una radiación no ionizante que no tiene consecuencias adversas para el ser humano.

No obstante, aunque la OMS ha insistido en que "actualmente no hay pruebas de que la exposición a campos electromagnéticos de baja intensidad sea perjudicial para la salud humana", Francia ha continuado ordenando la retirada de este dispositivo. Así mismo, según declaró el ministro francés Jean-Nöel Barrot a Le Parisien, este problema podría solucionarse con una actualización del software del teléfono. Actualización para la que Apple contaría con 15 días como máximo.

Todas las personas que tengan un iPhone 12, por el momento, deben esperar a que Apple emita un comunicado explicando los próximos pasos a seguir. Además, como indicó el ministro francés, este problema se solucionaría con una actualización del dispositivo.

En otras ocasiones en las que Apple se ha equivocado en algún detalle con respecto a sus productos, ha ofrecido asistencia técnica gratuita, así como diferentes vías de contacto con el soporte técnico de la marca.