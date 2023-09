Esto es lo que debes saber sobre el iPhone 12, la radiación y los peligros

No pasó ni un día desde que Appl presentara su último modelo de smartphone y ahora se enfrenta a un problema que no pudo anticipar de ningún modo: la Agencia Nacional de Frecuencia de Francia (ANFR) ha solicitado la retirada del iPhone 12 debido a que las emisiones de ondas no ionizantes de este terminal superan el límite legal fijado por la Unión Europea. ¿Qué significa esto? Vamos por partes.

Convivimos con el espectro electromagnético, es decir, con el conjunto de todos los tipos de radiación que se desplazan en ondas. Estas van desde las ondas de radio (de mayor longitud y menor frecuencia) a los rayos gamma (menor longitud pero mayor frecuencia). Las primeras llevan menos energía que las últimas y estas son las más peligrosas por su capacidad para incidir sobre la estructura molecular y atómica y alterarla, produciendo iones. De ahí el nombre de radiación ionizante.

En el medio de este espectro se encuentra lo que conocemos como el espectro visible, básicamente los colores. Y en los extremos (hacia las ondas de radio) se encuentra el espectro infrarrojo (más allá del rojo) y en el otro extremo, camino a los rayos gamma, están los ultravioletas. La mayor parte de este espectro es de ondas no ionizantes, es decir que no alteran nuestro ADN o nuestras células y por lo tanto no producen daños al ser humano. La radiofrecuencia de los móviles es una radiación no ionizante y de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) no tiene consecuencias adversas para el ser humano.

Lógicamente, esto tiene un límite y exponerse a dosis constantes de radiación no ionizantes por encima de este podría traer complicaciones. Para ello, tanto la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) como la UE han señalado unos límites de seguridad: los valores máximos de tasa de absorción específica (SAR). El SAR es una medida de la tasa de absorción de energía de RF (radiofrecuencia) por parte del cuerpo desde la fuente que se mide (en este caso, un teléfono móvil) y proporciona un medio sencillo para medir las características de exposición. La FCC y la UE sitúan este límite en 2 W/kg en promedio sobre 10 gramos de tejido para el cuerpo y 4 W/kg en promedio sobre 10 gramos de tejido para las extremidades: manos, muñecas, tobillos y pies.

Las agencias correspondientes exigen que los fabricantes de teléfonos móviles realicen sus pruebas de SAR para incluir las condiciones de funcionamiento más severas y de peor caso (y de mayor potencia) para todas las bandas de frecuencia. Y aquí está la clave. La ANFR habría detectado que el iPhone 12, en el peor escenario de comunicación, es decir, cuando más RF emite, sobrepasa los límites recomendados. No es que lo haga todo el tiempo, sino que en el escenario más exigente, sí lo hace.

La agencia francesa, según la OCU, encontró un nivel de absorción de energía electromagnética de 5,74 vatios por kilogramo durante las pruebas de un teléfono en una mano o en un bolsillo, superior al estándar de la Unión Europea de 4 vatios por kilogramo por lo que solicitó su retirada.

Durante la evaluación se midieron los límites de 141 modelos de móviles a la venta, y entre ellos está el iPhone 12, el único que no habría pasado la prueba, al menos así parece porque no hay otro móvil que hay recibido una denuncia en la web de la ANFR.

Para llegar a esta conclusión se midieron las cifras SAR con el móvil emitiendo a máxima potencia, conectado a la red más desfavorable y con la antena apuntando directamente al cuerpo, es decir, en el peor de los escenarios.

¿Es esto peligroso para la salud? Por lo pronto es ilegal ya que excede la normativa, pero no ocurre siempre, solo (repetimos) en los peores escenarios. Desde la OCU han piden a “las autoridades españolas y europeas que, en el caso concreto del iPhone 12, cuyas emisiones ya se ha comprobado que superan las normas, solicitamos su retirada temporal hasta que se subsane el problema, e instamos a Apple para que, de forma urgente y gratuita, se solucione el exceso de emisiones en los móviles que están en uso”.

Por ahora Apple no ha respondido a nuestra solicitud de información al respecto.