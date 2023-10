Así son los drones suicidas Shehab y Zouari con los que Hamás ha atacado a Israel

Las Brigadas Al Qasam, brazo armado de la organización terrorista Hamás que controla la Franja de Gaza desde 2008, están empleando drones suicidas en el ataque que inició el pasado sábado contra Israel. Al Qasam cuenta con este tipo de arma desde 2014, pero ha sido en lo dos últimos años cuando ha añadido nuevos modelos al ya conocido Ababeel 1. Estos son el Shehab y el Zouari.

35 drones Zouari fueron lanzados el sábado contra diversos objetivos en Israel. Al Qasam publicó ese mismo día un vídeo propagandístico en el que se ve a varios de sus miembros preparando y lanzado estos drones en un ejercicio grabado con anterioridad al ataque. Se desconoce cuántos de ellos impactaron o consiguieron ser interceptados por el sistema defensivo Cúpula de Hierro.

Según Hamás 35 drones kamikazes fueron usados en la primera fase del ataque sobre Israel para atacar las zonas fronterizas pic.twitter.com/y2onw6I1Yw — Drones de guerra (@dronesdeguerra) October 8, 2023

También se han podido ver vídeos en medios sociales con lanzamientos de Shehab y el uso de drones FPV soltando diferentes tipos de munición sobre objetivos, el mismo que se le está dando de forma generalizada a estos dispositivos en la Guerra de Ucrania. En uno de ellos, destruyendo un tanque israelí Merkava MK4.

Gaza factions have released a video of a drone dropping a grenade on an Israeli Merkava tank near the Israel/Gaza border and starting a fire. pic.twitter.com/MqUIRxZkS4 — Kyle Glen (@KyleJGlen) October 7, 2023

Hay pocos detalles sobre estos UAV y dudas sobre si realmente son aparatos diseñados y fabricados localmente, como ha afirmado Al Qasad, o suministrados por Irán. Según el medio The Warzone, comparten amplias similitudes con algunos diseños iraníes, pero también diferencias, comenzando por un tamaño más reducido.

Hamas releases footage of launching Shehab kamikaze drones on Israeli military positions yesterday. pic.twitter.com/o7tyZmTOZp — Mahmoud Gamal (@mahmouedgamal44) October 8, 2023

El Shehab es un dron suicida que Hamás comenzó a utilizar en 2021. En mayo de aquel año, la Fuerza Aérea israelí publicó un vídeo en el que derribaba un Shehab, tras lo que las Brigadas Al Qasam publicaron otro, de carácter propagandístico, en el que se podía apreciar el arma con claridad. Se trata de un dron de aproximadamente 1,7 metros de largo y con una envergadura de las alas de 2,3 metros, fuselaje de doble ala y propulsado con hélice.

#Hamas Military Wing Al-Qassam have released footage of their drones used in the recent attacks on #Gaza border area pic.twitter.com/Sr6uH3N8gW — Aurora Intel (@AuroraIntel) May 13, 2021

Su diseño recuerda a los Ababil-T iranís, pero con un acabado menos aerodinámico, según explicó Adam Rawnsley, especialista en drones de The Rolling Stone, en X. Las formas curvas de aquel son líneas rectas y esquinas en el de Hamás. Tampoco cuenta con los estabilizadores verticales gemelos y la nariz es más chata y redondeada. Hay similitudes entre los motores, pero esto no es raro teniendo en cuenta que drones como el Ababil-T o el Qasef, con el que también se relaciona, pueden utilizar una variedad de motores disponibles comercialmente.

First off: size and shape. Look at those smooth, sexy curves on Qasef. Now compare them to the boxy canards and sharp 90 degree angles on that Hamas hag. pic.twitter.com/ZI7rjbKfKy — Adam Rawnsley (@arawnsley) May 13, 2021

El Zouari es tanto dron suicida como de reconocimiento que Al Qasam ha empleado en misiones de vigilancia y ahora como arma ofensiva. Su nombre es una referencia a Mohamed Zouari, un ingeniero tunecino responsable del programa de drones de Al Qasam y que supervisó el desarrollo de l primer dron de Hamás, el Ababeel 1. Zouari fue asesinado a tiros en 2016 en Sfax, Túnez, un crimen del que Al Qasam responsabilizó al Mossad israelí.

Según afirmó Fabian Hinz, analista del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS, por sus siglas en ingles), cuando se reveló el Shehab, Irán podría estar suministrando armas que no hubiera presentado públicamente para poder negar cualquier relación de forma plausible.

What we now have in theatres like Gaza and Yemen is a concerted Iranian effort to enable the local production of rather simple systems which seem to be specially designed with that purpose in mind. Add to that local autonomy and sub-standard manufacturing. — Fabian Hinz (@fab_hinz) May 13, 2021

“Lo que tenemos ahora en teatros como Gaza y Yemen es un esfuerzo iraní concertado para permitir la producción local de sistemas bastante simples que parecen estar especialmente diseñados con ese propósito en mente. A eso se suma la autonomía local y la fabricación deficiente”, afirmó entonces Hinz en X.