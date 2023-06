Así transforma Rusia un T-54 en un “tanque bomba” y lo lanza contra las tropas de Ucrania.

El Ministerio de Defensa de Rusia aseguró este fin de semana en su canal de Telegram que un tanque no tripulado cargado de explosivos fue empleado con éxito contra una posición del Ejército de Ucrania. Se trataría del primer ejemplo del uso de vehículos VBIED por parte de Rusia en la invasión que comenzó hace casi dieciséis meses. VBIED son las siglas de Vehicle-Borne Improvised Explosive Device o Dispositivo explosivo improvisado transportado por un vehículo y, en este caso, se trató de un tanque que llevaba en su interior “unas 3,5 toneladas de TNT y cinco bombas FAB-100”, según explicó el ministerio.

La publicación de Telegram citaba al comandante de tanque ruso responsable del ataque con el tanque bomba. “A unos 300 metros de distancia del enemigo, el operador del tanque puso el vehículo en marcha manual, en dirección al enemigo. Saltó y se dirigió hacia atrás. Yo me quedé atrás para observar, y después de que el vehículo se acercara a las posiciones del enemigo, lo detoné mediante control remoto. La explosión fue muy grande, había muchos explosivos... como resultado, según los datos de intercepción de radio, el enemigo sufrió pérdidas significativas”, señalaba el oficial ruso. Sin embargo, un vídeo de la incursión del VBIED grabado desde un dron cuenta una historia diferente.

La grabación muestra un tanque que se ha identificado como un T-54 o T-55 marchando campo a través sobre un terreno repleto de daños provocados por la artillería, presumiblemente hacia las posiciones de Ucrania. Sin embargo, se ve obligado a detener su avance tras activar una mina. El tanque permanece detenido y completamente envuelto en humo durante unos segundos hasta que se aprecia un fogonazo desde las posiciones ucranianas y lo que podría ser un misil antitanque impacta contra el VBIAD. En ese momento, se produce una descomunal explosión consecuencias de los explosivos almacenados en su interior, aparentemente sin causar víctimas.

El vídeo con el ataque frustrado del tanque fue publicado por el canal pro ruso Romanov y compartido por otros blogueros rusos como Voennyi Osvedomitel. Este comentó “envío de un tanque kamikaze no tripulado lleno de 6 toneladas de TNT a posiciones ucranianas en Mariinka. Desafortunadamente, no lo logró, volado por una mina”, según recoge CNN.

Esta nueva táctica de Rusia, aunque aún no ha demostrado efectividad, da un mayor sentido al uso de los antiguos tanques T-54 y T-55 en el frente de Ucrania. Ambos fueron diseñados en la Guerra Fría, el primero en los años 50 y el segundo en los 60, y hace tiempo que estaban retirados de servicio hasta que las pérdidas en la invasión de Ucrania obligaron a Rusia a recuperarlos.

Su uso como tanques bomba podría ser más efectivo que enfrentarlos en el campo de batalla con tanques más modernos y más capaces. Como vehículos VBIED, el potencial destructor de las toneladas de TNT almacenadas en su interior se ve aumentado por, en este caso, las cinco bombas FAB-100. Estas son bombas de fragmentación de 100 kilogramos cada una, diseñadas originalmente para ser lanzadas desde aviones de combate, en las que la carcasa externa se rompe en numerosos fragmentos más pequeños que se dispersan para causar un daño significativo a estructuras, equipos y personal enemigo en el área de impacto.

The Russian MoD claims that its soldiers packed an MT-LB full of explosives, including FAB-100 bombs and UR-77 mine-clearing charges, and drove it at a Ukrainian position as a kamikaze vehicle (the video doesn't show any results).https://t.co/R7akR0hKw1https://t.co/rabd4JfySWpic.twitter.com/nbUbFn2qV2