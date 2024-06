Así usará WhatsApp la realidad aumentada en las videollamadas

WhatsApp acaba de añadir una serie de novedades importantes a las videollamadas. En su última actualización, la funcionalidad ha aumentado su número de participantes a 32, comenzó a destacar al que está hablando en cada momento, añadió pantalla compartida con audio y mejoró la calidad de este último en toda la app, pasando a usar un nuevo códec de compresión del audio. Pero hay más novedades en camino. Según publica el medio especializado WABetaInfo, la plataforma está preparando efectos y filtros con realidad aumentada que podrán usarse durante las videollamadas.

La función está en desarrollo y ha sido identificada por el medio en la versión 2.24.13.14 de la beta para Android. Aunque WABetaInfo puntualiza que aún no está activada para los testers, proporciona una imagen que da pistas acerca de cómo funcionará la realidad aumentada en la app.

📝 WhatsApp beta for Android 2.24.13.14: what's new?



WhatsApp is working on an AR feature for call effects and filters, and it will be available in a future update!https://t.co/hMrAlttaADpic.twitter.com/zZh1UhIR4Q