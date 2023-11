El bombardero nuclear B-2 Spirit que se estrelló y puedes ver en Google Maps

Google Maps está plagado de sorpresas. Tras casi dos décadas fotografiando el mundo, el servicio de Google está lleno de imágenes, a veces sorprendentes y otras impactantes. Entre ellas se encuentra el caso del bombardero furtivo B-2 Spirit que tuvo un accidente en 2021 y cuya imagen, captada por satélite, aún se puede ver en Google Maps.

El suceso tuvo lugar el 14 de septiembre de 2021 en la base de la Fuerza Aérea de Estados Unidos Whiteman en Misuri. Según informó la Fuerza Aérea entonces, el bombardero “experimentó un mal funcionamiento durante el vuelo durante una misión de entrenamiento de rutina”, poco después del mediodía, que obligó a la tripulación a realizar un aterrizaje de emergencia en la base norteamericana.

Durante el mismo, el B-2 Spirit se salió de la pista y se detuvo a unos 40 metros del lateral de la misma. No se produjeron heridos ni incendio, pero el bombardero quedó con una de sus alas en contacto directo con el terreno, lo que sugiere que al menos el tren de aterrizaje fue dañado durante la maniobra de emergencia y que la aerodinámica del avión también se vio afectada. Tras el accidente, se cerró el espacio aéreo en un radio de 10 kilómetros.

Dos años después del suceso, aún se puede ver en Google Maps la escena posterior al accidente, con el B-2 varado y los equipos de emergencia en la pista y a su alrededor. En el momento del accidente, el bombardero no portaba ningún tipo de munición.

There's a B-2 Stealth Bomber sitting with one wing in the grass at Whiteman AFB in the U.S. after appearing to have veered off the runway. The image appears to have been captured after an incident in September last year that matches the above description. pic.twitter.com/0EeZMpugtC