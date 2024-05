Cae la red de ordenadores zombi 'más grande del mundo': 19 millones de PC infectados

La red de ordenadores zombi 911 S5 ha sido desmantelada tras la detención del ciudadano chino que la operaba. Christopher Wray, Director del FBI, la ha calificado como 'la red de bots más grande del mundo' y ha estado operativa durante casi una década, generando al menos 99 millones de dólares de beneficio, siendo usada para actividades delictivas como fraude, robo de identidad y explotación infantil, entre otras.

Una red de ordenadores zombi está formada por dispositivos infectados, sin que los legítimos propietarios sean conscientes de ello, y que son controlados remotamente para los fines que el atacante desee. En este caso, YunHe Wang, de 35 años, daba acceso a delincuentes, a cambio de una tarifa, que la usaban con diferentes objetivos. Esta extensa red de bots se extendía por más de 190 países y comprendía más de 19 millones de ordenadores.

Según ha informado el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la detención de Wang tuvo lugar el pasado 24 de mayo gracias a la colaboración con Singapur, Tailandia y Alemania. 'Esta operación, liderada por el Departamento de Justicia, reunió a socios de las fuerzas del orden de todo el mundo para interrumpir 911 S5, una red de bots que facilitó ciberataques, fraudes a gran escala, explotación infantil, acoso, amenazas de bomba y violaciones de exportación', ha asegurado el fiscal general Merrick B. Garland en el comunicado de prensa.

911 S5 Botnet Dismantled and Its Administrator Arrested in Coordinated International Operation



Botnet Infected Over 19M IP Addresses to Enable Billions of Dollars in Pandemic and Unemployment Fraud, and Access to Child Exploitation Materials



