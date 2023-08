No cargues tu iPhone por la noche. Es una advertencia de Apple

No es la primera vez que Apple señala algún problema con las baterías, sea de sus iPhone o de sus portátiles. Y todo ello teniendo en cuenta que tiene una de las cargas más lentas del mercado: no sobrepasa de los 35W. Por eso no llama tanto la atención el post publicado recientemente por el propio fabricante, advirtiendo de los potenciales peligros de dejarlos conectados al cargador por la noche.

En su guía de usuario, Apple da algunas claves sobre baterías, actualizaciones, navegación y carga. Y es en este apartado en el que comienza afirmando que los iPhones solo deben cargarse en un "área bien ventilada", es decir, sobre una mesa plana y no sobre un edredón grueso. Como ocurre con cualquier otro smartphone, los iPhones se calientan a medida que se cargan, por lo que si este calor no tiene espacio para escapar, tiene el potencial de causar quemaduras o incluso incendios. Este es el motivo por la cual mantener un teléfono cargándose debajo de la almohada es una de las peores cosas que pueden hacer los usuarios de teléfonos inteligentes. Si bien Apple no dice textualmente que no carguemos un teléfono durante la noche, sí afirma que debemos tener cuidado en cómo lo hacemos.

Tanto el dispositivo como los cables pasan pruebas de temperatura, “sin embargo, incluso dentro de estos límites, el contacto prolongado con superficies calientes durante largos períodos de tiempo puede causar molestias o lesiones. Utilice el sentido común para evitar situaciones en las que su piel esté en contacto con un dispositivo cuando esté conectado a una fuente de alimentación durante largos períodos de tiempo. Por ejemplo, no duerma sobre un dispositivo, ni los coloque debajo de una manta, almohada o su cuerpo, cuando esté conectado a una fuente de alimentación. Mantenga su iPhone en un área bien ventilada cuando esté cargando”.

Así, Apple no desaconseja explícitamente cargar su teléfono durante la noche; de hecho, siempre que esté en un "área bien ventilada", debería ser seguro. Sin embargo tanto bomberos como empresas de seguros aconsejan no cargar los móviles toda la noche debido al potencial peligro que pueden causar.