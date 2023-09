Coca Cola ha creado una nueva bebida usando IA. Y el resultado no es bueno

Subirse al tren de la inteligencia artificial puede funcionar para algunas empresas, sobre todo si tienen algún vínculo, por más lejano que sea, con la tecnología. Aun para museos, pero hay ocasiones en las que la relación puede resultar forzada. Y esto es lo que ocurre con Coca Cola, la popular compañía de bebidas, que le ha pedido a una IA que desarrolle una nueva bebida. Y no salió como esperaban.

La idea, de acuerdo con un comunicado de la empresa, era crear una bebida conjuntamente con inteligencia humana y artificial inspirada en “cómo los fanáticos imaginan el futuro a través de emociones, aspiraciones, colores, sabores y más. Las perspectivas de los fanáticos de todo el mundo, combinadas con los conocimientos recopilados a partir de la inteligencia artificial, ayudaron a inspirar a Coca‑Cola a crear el sabor único de Y3000. Esperamos que Coca-Cola siga siendo tan relevante y refrescante en el año 3000 como lo es hoy, por lo que nos desafiamos a explorar el concepto de cómo podría saber una Coca-Cola del futuro y qué tipo de experiencias sería una Coca-Cola”, señaló Oana Vlad, directora senior de estrategia global de la empresa.

El problema es que numerosos medios la han probado… Y no consigue el aprobado. De acuerdo con Gizmodo, no es solo una gran degradación de la Coca-Cola normal, sino que es francamente desagradable. "No lo bebas", aconsejó Kyle Barr, uno de los autores del artículo.

"La primera vez que el líquido burbujeante llega a tu lengua, esperas la misma sensación ácida y carbonatada que una Coca-Cola normal – describe el sitio web -, pero la bebida se desliza hacia la parte posterior de la boca y se queda allí, hirviendo con una trivialidad entumecida en toda la boca”

Para Gael Fashingbauer Cooper, de Taste of Home, desaconsejó comprar un paquete de 12, mientras que otra web la calificó como "predeciblemente malo". Por su parte, Bussines Insider dijo que tenía el mismo sabor que "cuando mezclas todas las bebidas en una fuente de refrescos", y señaló que era mejor a temperatura ambiente.

Como era de esperar, Coca-Cola se negó a revelar qué hay realmente en Y3000, así que, a menos que se haga una cata con expertos que determinen algunos de sus componentes, será muy difícil ser “químicamente” objetivos.