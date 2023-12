Cómo programar el envío de una felicitación de Año Nuevo en WhatsApp y Telegram.

Escribir un mensaje y programar su entrega es una utilidad muy práctica de la que, sin embargo, carece la app de mensajería dominante del mercado, WhatsApp. Eso no quiere decir que no se pueda hacer, solo que no está soportado de forma nativa como sí sucede en Telegram, y poder hacerlo requiere diferentes métodos dependiendo de si se usa la aplicación en Android o iOS. Si quieres preparar de antemano el envío de mensajes felicitando el Año Nuevo el próximo domingo, o para cualquier otra ocasión, te explicamos cómo hacerlo en WhatsApp y también en Telegram, tanto en Android como en iOS.

Programar el envío de mensajes de WhatsApp en Android

En esta plataforma, no así en iOS, es necesario el uso de una aplicación de terceros. Wasabi, con más de medio millón de descargas, es una de las más recurridas con este fin. Para poder programar un mensaje con ella desde WhatsApp, debes seguir estos pasos:

Instala Wasabi desde Play Store y ábrela. Concede los permisos necesarios. La app, por defecto, está en inglés. Puedes cambiar el idioma a español tocando en el menú de las tres barras horizontales > icono de ajustes > Select Language > Español .

Wasabi desde Play Store y ábrela. Concede los permisos necesarios. La app, por defecto, está en inglés. Puedes cambiar el idioma a español tocando en el . Abre WhatsApp y entra en el chat en el que vas a enviar el mensaje. Verás que Wasabi ha añadido una barra de herramientas en la parte superior de la pantalla, debajo de la de WhatsApp. Toca en el icono de Tareas , tick de color blanco en un círculo azul, y a continuación en el signo + , también en un círculo azul que aparece en la esquina inferior derecha.

y entra en el chat en el que vas a enviar el mensaje. Verás que Wasabi ha añadido una barra de herramientas en la parte superior de la pantalla, debajo de la de WhatsApp. Toca en el icono de , tick de color blanco en un círculo azul, y a continuación en el signo , también en un círculo azul que aparece en la esquina inferior derecha. En el menú que se despliega, selecciona Programar mensaje.

Programación de mensaje en WhatsApp con Wasabi. Alfredo Biurrun.

En este apartado te aparecerá ya el contacto o grupo al que va dirigido el mensaje seleccionado. Puedes añadir más pulsando en el signo + en la esquina superior derecha.

en la esquina superior derecha. En el apartado Calendario , establece el día y la hora en que debe producirse el envío.

, establece el día y la hora en que debe producirse el envío. Toca en No repite si quieres que el envío se repita cada hora, día, semana, mes o año y escoge la opción correspondiente.

si quieres que el envío se repita cada hora, día, semana, mes o año y escoge la opción correspondiente. En Aplicación te saldrá ya seleccionado WhatsApp .

te saldrá ya seleccionado . Activa Pregúntame antes de enviar un mensaje si quieres confirmar el envío antes de que Wasabi lo realice.

si quieres confirmar el envío antes de que Wasabi lo realice. En Agregar archivos , puedes añadir imágenes al mensaje de texto. Esta opción requiere el registro, gratuito, del usuario en Wasabi.

, puedes añadir imágenes al mensaje de texto. Esta opción requiere el registro, gratuito, del usuario en Wasabi. En la caja de texto de la parte inferior, escribe tu mensaje y pulsa en Enviar para que quede programado.

Programar el envío de mensajes de WhatsApp en iPhone

El sistema operativo iOS no necesita apps de terceros para programar mensajes en WhatsApp, sino que el usuario puede hacerlo con la aplicación nativa Atajos. Sigue estos pasos:

Abre Atajos en tu iPhone.

en tu iPhone. Pulsa en Crear automatización personal .

. Elige cuándo quieres que se envíe . Puedes escoger la hora del día, pero no una fecha determinada con antelación, por lo que deberás programarlo, en este caso, en el último día del año.

. Puedes escoger la hora del día, pero no una fecha determinada con antelación, por lo que deberás programarlo, en este caso, en el último día del año. En el apartado Acciones , toca en Agregar acción y en la pestaña Categorías , pulsa en Enviar mensaje de WhatsApp .

, toca en y en la pestaña , pulsa en . Introduce el texto del mensaje y selecciona el destinatario .

del mensaje y selecciona el . Toca Siguiente y desactiva la opción Preguntar al ejecutar si no quieres confirmarlo de nuevo en el momento del envío.

Programar el envío de un mensaje en Telegram

Telegram sí cuenta con opciones nativas que permiten programar el envío de mensajes, lo que le convierte en una app más idónea que WhatsApp para este propósito. Sigue estos pasos: