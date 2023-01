Cómo usar WhatsApp para saber dónde has aparcado el coche

¿Quién no ha tenido alguna vez problemas para encontrar el coche que había aparcado unas horas antes? No es algo que pase todos los días, pero muchos conductores se ven en este engorro cuando estacionan en zonas que no conocen o en un parking de gran tamaño.

Lo habitual es fijarse en las indicaciones más cercanas para poder ubicarlo al regreso, las del parking o los nombres de las calles. Sin embargo, a veces no es fácil guiarse porque no son claras o uno no tiene el mejor sentido de la orientación. Y aquí es donde entra WhatsApp para facilitar la vida al usuario en problemas.

Al contrario que Google Maps u otras apps, WhatsApp no tiene ninguna función dedicada a esta cuestión, pero sí que puedan aprovecharse para solucionar la papeleta. Especialmente desde que el pasado noviembre la aplicación ganará la opción de usarla como bloc de notas pudiendo enviarse el usuario mensajes a sí mismo. Antes de esto, usar un chat para anotaciones de forma privada requería crear un grupo en el que este fuera el único integrante.

Este cambio, junto a las opciones de ubicación, son los que permiten guardar de formar fácil el lugar donde se ha aparcado y simplemente tener que recuperar el mensaje o enviar la ubicación a Google Maps para llegar hasta donde se ha estacionado el coche.

Para usar este truco debes seguir estos pasos tras aparcar tu coche: