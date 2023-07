No todos los 5G son iguales… a los ojos de los operadores

Desde que en 2019 comenzaran los ensayos para establecer en España la quinta generación de telefonía móvil o 5G, la implementación de esta tecnología ha experimentado enormes cambios. Eso ha hecho que no todas las conexiones 5G sean iguales. La tecnología 5G opera en diferentes anchos de banda. La 5G lo hace entre los 600 MHz y los 6 GHz. Luego está la 5G Plus (5G+), que opera en frecuencias ultra altas, entre 24 y 100 GHz. También está la 5G UW o banda ultra ancha, muy parecida a la red 5G UC o de Ultra Capacidad. Ambas tienen una capacidad de transmisión de datos muy similar y dependen de la antena. Pero hay más.

Finalmente, hay dos tipos más si nos limitamos a los más conocidos o utilizados por los operadores. Se trata de 5G NSA y 5G SA. La primera, 5G NSA, sería la no autónoma o No Stand Alone (de ahí sus siglas). Recibe este nombre porque aunque se trata de una de quinta generación, precisa de la infraestructura de las antenas 4G. Mientras que la 5G SA (stand alones) es la autónoma y no precisa conectarse a la infraestructura 4G.

Obviamente, hay un salto de calidad entre el 4G y el 5G, pero también se ve este cambio entre las diferentes variedades de 5G y la que muestra las mayores diferencias es la 5G SA. El problema es que esta conexión no está disponible en todos los operadores, ni siquiera en todo el país. De hecho, entre Orange y Movistar (las dos únicas con 5G SA) apenas cubren el 30% del país. Sí, hay 5G en más sitios de España, pero no la que promete la descarga a altas velocidades, sino la no autónoma y por eso es clave la distinción.

También es cierto que cada semana se suman más antenas, que Vodafone ha inaugurado hace poco la red 5G SA en Alemania y se espera que pronto llegue a España, pero si te has comprado un móvil 5G y cuando te conectas puedes ver esa distinción en tu móvil, pero no notas las velocidades de descarga que nos habían prometido, que sepas que no te han timado. Tu móvil sigue siendo 5G y estás conectado a una red 5G. Pero probablemente sea una NSA que aún no brinda esa velocidad y caudal que "nos cambiará la vida".

Eso sí, cuando llegue a todo el territorio español (actualmente está disponible en los operadores antes mencionados y en grandes ciudades en general), veremos un cambio significativo en la latencia, la descarga de archivos, el contenido en streaming y videojuegos y hasta en el consumo de batería, que se reducirá. Pero para esto tendrás que esperar cerca de un año.