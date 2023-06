Cómo convertir tus audios en texto en WhatsApp

WhatsApp tiene muchas funciones ocultas o que no utilizamos correctamente. Y cada actualización aprovechan para incluir una nueva como extender el periodo para guardar mensajes o enviarnos mensaje a nosotros mismos, como si fuéramos un contacto. Pero lo que no figura en ningún protocolo de conducta de WhatsApp es el conflicto con los mensajes de voz: ¿cuándo están bien vistos? ¿Se pueden enviar a cualquiera? ¿Cuál debe ser su extensión máxima? Se trata de reglas que cada uno maneja a su antojo pero lo que queda claro es que no son las mismas para todos. Y, más claro aún, que siempre será mejor un texto que un audio si no tenemos prisa y no hay mucha confianza con quien lo recibe. ¿Cómo resolver esto?

Si bien hay aplicaciones que permiten convertir los audios en texto, hay que pasar esta información de una app a WhatsApp y entonces enviarlo. Pero hay una opción mucho más sencilla y que funciona con un importante grado de acierto. Se trata del dictado de voz en WhatsApp. Esta función, disponible en iOS y Android, permite que quien envía el mensaje lo haga mediante un archivo de audio y quien lo recibe lo haga como un texto. Algo que , si no se trata de un "podcast" permite que quien lo recibe lo lea en cualquier circunstancia y pueda responder con mayor celeridad.

Para activar esta opción en Android e iOS el proceso es idéntico en ambos casos. Abrimos la aplicación, seleccionamos un contacto, como si fuéramos a enviar un mensaje de texto y al desplegarse el teclado, al lado de la barra espaciadora veremos un icono de un micrófono. Lo pulsamos para activarlo y ya podremos dictar nuestro mensaje y ver cómo se convierte en texto en el momento. Lo interesante es que puedes dictar también los signos de puntuación.

Eso sí, hay que hablar pausado, que no robótico y vocalizando bien las palabras. Lo que no hace es subir emojis de ningún tipo, algo que podemos hacer al finalizar el mensaje, cuando tenemos la opción de editar el texto por si hubo algún error. Pero la verdad es que funciona bastante bien pero nos podemos encontrar con algunos obstáculos.

Uno de ellos es que no encontremos el símbolo del micrófono. Si es así hay que ir a los Ajustes del teclado y activar la opción de Voz a texto. Otro problema es que puede que no veamos el micrófono cerca de la barra espaciadora o en ningún lugar. Este símbolo es claramente diferente del que usamos para enviar mensajes de audio. Si no lo vemos, la opción que tenemos es en la parte inferior, debajo del teclado y donde aparece la opción de abrir otras pestañas or ir a inicio, también veremos una línea con varios dos hileras de puntos encima. Si pulsamos allí tendremos acceso a la opción de dictado por voz.

Pero lo interesante es que el dictado de voz no solo funciona para grabar y convertir un mensaje. También se puede utilizar para convertir los mensajes de audio que recibimos en texto. Por ejemplo si alguien nos indica cómo llegar a un lugar o las instrucciones para realizar determinada tarea y no queremos escuchar una y otra vez el audio, pulsamos en el micrófono primero y luego a la opción de abrir el mensaje de audio.es conveniente que estemos en un sitio tranquilo, para que el micrófono capete bien el mensaje y que subamos el volumen. Eso nos puede ahorrar mucho tiempo. Y esa una opción muy sencilla.