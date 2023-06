Dan una misa en Alemania con la IA ChatGPT y avatares virtuales en lugar de sacerdotes

300 personas atendieron el pasado viernes una misa en Alemania que fue realizada, prácticamente en su totalidad, por la inteligencia artificial ChatGPT y con la ayuda de avatares virtuales proyectados en una pantalla sobre el altar. Jonas Simmerlein, un teólogo de 29 años de la Universidad de Viena, organizó el servicio luterano que tuvo lugar en el Congreso de la Iglesia Evangélica Alemana, un evento bianual que reúne a decenas de miles de creyentes durante varios días. La primera misa “oficiada” por una inteligencia artificial tuvo lugar en la Iglesia de San Pablo en la ciudad bávara de Fürth.

Según explicó Simmerlein a AP, “alrededor del 98% del servicio proviene de la máquina. Le dije a la inteligencia artificial: Estamos en el congreso de la iglesia, eres un predicador… ¿cómo sería un servicio de la iglesia?”. También le pidió que añadiera salmos, oraciones y bendiciones al final de la misa. “Terminas con un servicio bastante sólido”, añadió.

Lo que encontraron los asistentes al iniciarse la ceremonia fue una gran pantalla sobre el altar con la imagen de un avatar virtual representando un hombre negro con barba. A este avatar, inexpresivo y que hablaba con una voz monótona, le siguieron otro masculino y dos más femeninos durante la ceremonia de 40 minutos. Aunque AP informa de que la herramienta con la que Simmerlein generó el contenido de la celebración fue ChatGPT, la popular IA de OpenAI, no ha señalado las tecnologías empleadas para la creación de los avatares virtuales ni de las voces empleadas.

Germany AI Church Service ASSOCIATED PRESS AP

El sermón escrito por ChatGPT trataba temas como dejar el pasado atrás, centrarse en los retos del presente, superar el miedo a la muerte y no perder nunca la fe en Dios. En ocasiones, pudieron escucharse algunas risas entre los asistentes por la inexpresividad con la que los avatares declamaban los textos generados por ChatGPT.

“No tenía ni alma ni corazón”

Germany AI Church Service ASSOCIATED PRESS AP

El evento fue acogido con expectación, formándose una fila de asistentes en el exterior de la iglesia una hora antes de su comienzo. A la salida, las opiniones de los asistentes eran dispares. Para Heiderose Schmidt, profesional IT de 54 años, “no había ni alma ni corazón. Los avatares no mostraban emociones en absoluto, no tenían lenguaje corporal y hablaban tan rápido y monótonamente que me resultaba muy difícil concentrarme en lo que decían.”

Marc Jansen, pastor luterano de 31 años, explicó que “me imaginaba que iba a ser peor. Pero me sorprendió positivamente lo bien que funcionó. Además, el lenguaje de la IA funcionó bien, aunque a veces todavía era un poco irregular”.

Simmerlein no cree que la de pastor religioso sea una de las ocupaciones que puedan llegar a ser sustituidas por la inteligencia artificial, pero sí que puede ser una herramienta que ayude a proporcionar ideas para los sermones y acelerar su escritura, de forma que tengan más tiempo para atender a sus feligreses. “La inteligencia artificial se apoderará cada vez más de nuestras vidas, en todas sus facetas, y por eso es útil aprender a lidiar con eso”, señaló a AP.