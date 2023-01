Dead Space Remake: Todo lo que necesitas saber del regreso a la aterradora USG Ishimura

Con el objetivo de ir calentando el ambiente de cara a su lanzamiento, previsto para finales de enero, el equipo de ‘Dead Space Remake’ ha presentado materiales actualizados en los que muestran nuevos detalles y eventos terroríficos de la actualización que promete una experiencia muy similar al original, respetando el material de 2008. Aun así, el juego aprovecha el hardware de actual generación para ofrecer imágenes de vanguardia, un entorno aún más aterrador y otras actualizaciones de carácter orgánico. Por ejemplo, la USG Ishimura, nave espacial donde se desarrolla la historia, ahora está completamente interconectada y la aventura se deshace de las pantallas de carga.

Para intensificar la atmósfera de terror, también cuenta con un sistema sin precedentes llamado “Intensity Control”, que promete cambiar la configuración de los escenarios que ya han sido explorados por los jugadores. Esta herramienta es capaz de controlar la iluminación, provocar sonidos aleatorios en las tuberías de ventilación e incluso emboscar al jugador con nuevas criaturas sin previo aviso.

Tal y como han confirmado sus responsables, el Remake contará con diferentes modos gráficos y se podrá elegir entre 30 fps en 4K con los efectos de trazado de rayos activados o jugar a 60 fps en 2K (1440p) sin la citada tecnología de vanguardia. "¿Buscas especificaciones de Dead Space? Déjanoslo a nosotros. Los jugadores de consola pueden elegir entre dos modos de gráficos: Calidad: 30 fps a resolución 4K (UHD) y trazado de rayos. Rendimiento: 60 fps a resolución 2K (QHD) sin trazado de rayos”, explican en redes sociales.

