Contaba un famoso monologuista, a modo de broma, que cuando perdía de vista el teléfono en casa y no era capaz de encontrarlo por ningún rincón, simplemente esperaba a la hora de la siesta, cuando regularmente recibía una llamada publicitaria. Tal vez sea un supuesto un tanto exagerado, pero sirve para ilustrar la sensación de 'acoso' o intromisión que alguien puede sentir con esta clase de propaganda tan insistente.

Lo cierto es que, si no se tiene cuidado o no se gestiona correctamente, uno puede acabar recibiendo llamadas de publicidad o intentos de ciberestafa prácticamente a diario. A cualquier hora laboral, ya sea de día o de noche, muchas personas tienen que dejar lo que estén haciendo para atender el teléfono que suena y descubrir cómo, una vez más, se trata de un número desconocido de una empresa que quiere ofrecerle algo.

Resulta fundamental entonces saber cómo y a quién se le da el privilegio de conocer nuestro número de teléfono personal ya que, si por algún motivo se nos identifica como posible cliente (o víctima), las molestias pueden acabar por darse de forma muy recurrente. Muchas veces no basta con bloquear los números desconocidos, porque las llamadas siguen llegando desde otros terminales similares.

Una exteleoperadora revela el truco definitivo para dejar de recibir llamadas spam Charanjeet Dhiman. Unsplash.

Sin embargo, existen ciertas fórmulas que se pueden poner en práctica para evitar esta clase de 'spam' o 'bombardeo' telefónico publicitario, como las que explicaremos a continuación. Con unos sencillos ajustes, podremos quitarnos de encima las plomizas llamadas telefónicas que recibimos cada día con el único fin de hacernos llegar ofertas y promociones.

Deja de recibir llamadas de números desconocidos: esto es lo que recomienda la Policía Nacional

Todo el mundo tiene derecho a la intimidad y el descanso, aunque muchas veces vemos cómo este es interrumpido con telemarketing. Si alguien trata de pararnos por la calle para ofrecernos algo, basta con evitarle o continuar andando, pero con las llamadas es distinto. Recientemente, la Policía Nacional (@policía) ha compartido un vídeo en sus redes sociales explicando cómo deshacerse de las molestas llamadas de números desconocidos.

Para ello, los agentes explican que existen principalmente dos opciones posibles. La primera es acudir a 'ajustes' en nuestro smartphone y, dentro del apartado 'teléfono', seleccionar la opción 'silenciar desconocidos'. De esta forma, las llamadas de números que no tengamos guardados en la agenda no harán sonar el móvil, y se enviarán directamente al buzón de voz. Podrán consultarse en la lista de 'llamadas recientes', para que el usuario pueda consultar si se trataba de un conocido que no tenía aún agregado.

Cada vez son más comunes las llamadas spam o estafas telefónicas que intentan robar nuestros datos personales o dinero, pese a los avisos de leyes, la Policía o la Guardia Civil Dreamstime

La Policía advertía además de que, en caso de que se necesite realizar una llamada de emergencia, no habría ningún problema. Por protocolo de seguridad, esta función se desactiva durante las siguientes 24 horas desde que se produce esta llamada, permitiendo que los servicios se emergencia de puedan comunicar con nosotros silenciarles.

La segunda propuesta que compartieron los agentes es descargar y utilizar una aplicación móvil especializada en "detectar llamadas no deseadas", de tal forma que automáticamente aparezcan en pantalla como 'venta telefónica' o 'no deseado' cuando traten de contactarnos. En algunas ocasiones, la propia aplicación se encargará de bloquear la llamada automáticamente.

Además, la Policía Nacional también aseguró que se puede lidiar con esta clase de 'spam' telefónico manualmente, bloqueando directamente los números que sepamos que nos contactar para ofrecernos publicidad. Esta opción, sin embargo, no es tan efectiva como las otras, ya que requiere que previamente nos hayan contactado y no evita que la misma empresa nos llame desde otras terminales en el futuro.