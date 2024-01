“Te echo de menos”, el original anuncio de Apple en el que los enchufes cantan

La balada no puede ser más triste. Todo un canto desesperado al amor perdido y a la soledad: “Por las noches recuerdo cuando tú y yo éramos inseparables. Teníamos pura energía. Teníamos química”.

Ahora, sin embargo, todo eso ha terminado. Y, como es lógico, la parte de la pareja que ha sido abandonada no lo entiende. No puede hacerlo. Dentro música: “¿Por qué nos estamos separando? Lo estoy flipando. No puedo dormir esperando a que vuelvas a casa. Tú eres de quien estoy enamorado. Siento que ha pasado demasiado tiempo, y te estoy echando de menos”.

Quien canta es un desesperado enchufe “abandonado” por su hasta ahora inseparable teléfono móvil, del que ya prácticamente no sabe nada. Y la balada es la original forma que tiene Apple para vender una de las grandes virtudes de su nuevo iPhone 15 Plus, que casi no necesita cargarse gracias a la enorme autonomía de su batería.

[[LINK:EXTERNO|||https://www.youtube.com/watch?v=07cKD8GK__c|||El anuncio ha sido creado por la agencia de cabecera de Apple, TBWA\Media Arts Lab,]] y lleva por título «Miss you» (te echo de menos). En él se muestra a un enchufe doble en el que la toma de abajo comienza a cantar el tema «Way Too Long», de Doe Boy, con un efecto muy visual en el que cobran vida los agujeros del enchufe para asemejar una cara triste que se mueve al son de la letra y de la melodía.

Mientras la desconsolada toma de corriente canta sus penas, el usuario del nuevo teléfono disfruta tirado en el sofá con su dispositivo sin preocuparse por ese compañero hasta ahora “inseparable”. El efecto, realmente, está muy conseguido. Descanse en paz la historia de amor entre el enchufe y el móvil.