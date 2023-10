Elon Musk elimina los titulares de noticias en X/Twitter.

X, la antigua Twitter, ha comenzado a desplegar un cambio en la forma de mostrar los enlaces a las noticias de los medios en las publicaciones de los usuarios. Hasta ahora, incluir un enlace en un post, lo que antes se llamaba tuit, generaba una ventana con la imagen de cabecera de la información, el titular y el dominio al que corresponde. Ahora el titular con la información desaparece y sólo quedan la imagen y el nombre de la web de origen. Este cambio, que ya ha llegado a España, es una idea personal de Elon Musk que cree que mejoran los posts.

“Esto viene directamente de mí. Mejorará mucho la estética”, señaló el propietario de X el pasado agosto cuando Fortune publicó que la red social estaba trabajando en esta modificación. El resultado, lógicamente, no está gustando a los usuarios que pierden una parte importante de la información del enlace sin que, en muchos casos, puedan saber de que trata realmente la noticia y si les interesa hacer clic en ella. La solución que tiene el autor de una publicación con enlace es incluir el titular en el cuerpo del mensaje y facilitar así la información necesaria al lector.

En la información de Fortune se indicaba que de esta manera “las personas que compartan este tipo de contenido se verán obligadas a escribir una publicación con más gancho”. Forzar a los usuarios a hacer algo no es la mejor manera de fidelizarlos a una plataforma, pero esto encaja con el interés de Musk en que los usuarios publiquen contenido en formato largo.

Interesting.



Our algorithm tries to optimize time spent on X, so links don’t get as much attention, because there is less time spent if people click away.



Best thing is to post content in long form on this platform.