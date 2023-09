Elon Musk entregó parte del control de Starlink en Ucrania al Ejército de Estados Unidos

“Elon Musk”, la biografía autorizada del millonario propietario de Tesla, SpaceX y X, escrita por Walter Isaacson acaba de salir a la venta. El escritor, conocido por sus biografías de personas como Albert Einstein, Leonardo DaVinci o Steve Jobs, ha mantenido durante dos años un acceso privilegiado a Musk que le ha permitido asistir a sus reuniones, acompañarle por sus fábricas y mantener horas de entrevistas y conversaciones con él, su familia, amigos, compañeros y adversarios. El resultado es una obra de más de 700 páginas en la que se revelan numerosos detalles sobre la vida del empresario, algunos de los cuales están siendo contados por el autor en la promoción del libro.

La semana pasada relató cómo había influido Musk en el desarrollo de la guerra de Ucrania al decidir no activar su red de satélites Starlink para dar cobertura de Internet en Crimea al Ejército de Ucrania cuando quiso realizar un ataque con drones submarinos en la península anexionada por Rusia en 2014. Pese a la petición de las autoridades de Ucrania, Musk rehusó temiendo que esa ofensiva provocara una escalada de la guerra que desembocara en un ataque nuclear por parte de Rusia. El suceso tuvo lugar a finales de 2022.

La destrucción de las infraestructuras de comunicación por la invasión rusa ha convertido a Starlink en un recurso fundamental para Ucrania. Tras el inicio de la guerra en febrero de 2022, Musk envió miles de receptores para la red de satélites Starlink a Ucrania como ayuda humanitaria. “Cuando los rusos invadieron Ucrania, [Musk ] inmediatamente acudió en ayuda de Ucrania... Entonces, Ucrania habría sido aplastada si Starlink y SpaceX no se hubieran apresurado a introducir los satélites Starlink. Creo que todavía está bastante a favor de proteger a Ucrania. También sé, por haber hablado con él, que piensa que esta guerra dura bastante tiempo y que tal vez un alto el fuego sería útil ahora”, ha señalado Isaacson a The Washington Post este miércoles.

Elon Musk ha dicho en varias ocasiones que lo mejor para Ucrania sería alcanzar un acuerdo con Rusia que detuviera la guerra y la sangría de vidas ucranianas y rusas. Isaacson también explica las dudas que tenía el millonario por el papel que SpaceX y Starlink estaban teniendo en la guerra.

“Hablé con él durante todo este asunto y una noche dijo '¿Por qué estoy en esta guerra? Creé Starlink para que la gente pudiera relajarse y ver películas de Netflix y jugar videojuegos. No quise crear algo que pudiera causar una guerra nuclear'”, relata el escritor al medio.

El nuevo dato revelado por Isaacson y desconocido hasta ahora es que Musk se desvinculó del funcionamiento de Starlink en Ucrania y entregó el control de parte de los servicios y el equipamiento de Starlink a el Ejército de los Estados Unidos.

“Lo que hizo, que creo que es el resultado correcto, fue decidir vender y dar el control total de una cierta cantidad de equipos Starlink, servicios Starlink al Ejército de EE. UU. De modo que ya no controla el geocercado, ya no controla los términos de uso... Creo que esa era su manera de decir: 'Tengo que salir de esto'”, ha explicado Isaacson a The Washington Post.