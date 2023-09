Elon Musk se negó a activar Starlink en Crimea para no ser cómplice de “un importante acto de guerra”

Con el paso de los meses y ante la destrucción de las infraestructuras de comunicación por la guerra, Starlink, el servicio de Internet por satélite de SpaceX, se ha convertido en un recurso imprescindible para Ucrania. Tanto que la red de satélites de la empresa de Elon Musk se ha convertido en otro actor en este conflicto del que puede depender el éxito o no de una operación militar. Elon Musk ha confirmado hoy a través de X que rehusó una petición “de emergencia” del Gobierno de Ucrania para activar Starlink en Crimea “hasta Sebastopol”, ciudad situada en el suroeste de la península anexionada por Rusia en 2014.

El propietario de SpaceX explicó su posición al hilo del comentario de otro usuario, Mario Nawfal, quien citando como fuente unas declaraciones de Walter Isaacson, autor de la biografía de Elon Musk que saldrá a la venta la próxima semana, a CNN aseguró que Musk “ordenó encubiertamente a sus ingenieros que desactivaran la red de comunicaciones por satélite de Starlink durante una GRAN ofensiva ucraniana” que no especifica. Ucrania lleva meses embarcada en una contraofensiva con la que ha obtenido algunos lentos avances contra Rusia.

Según Nawfal, la decisión se tomó para “frustrar un ataque sorpresa de Ucrania contra la flota naval rusa. Los drones submarinos ucranianos, armados con explosivos, perdieron misteriosamente conectividad mientras avanzaban hacia los buques de guerra rusos”. A pesar de las peticiones de Ucrania para que reactivara los satélites y proporcionar cobertura de Internet, Musk se negó porque “le preocupaba que el ataque pudiera desencadenar una respuesta nuclear de Rusia”, dado que Putin considera a Crimea “una línea roja”.

Elon Musk respondió a Nawfal señalando que no había desactivado nada porque la red de satélites de Starlink no estaba activa en Crimea. En una publicación posterior, añadió más detalles y explicó su postura.

There was an emergency request from government authorities to activate Starlink all the way to Sevastopol.



The obvious intent being to sink most of the Russian fleet at anchor.



If I had agreed to their request, then SpaceX would be explicitly complicit in a major act of war and…