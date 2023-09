La ecuación familiar de Elon Musk

Resulta inevitable que, a la hora de indagar en la vida personal de Elon Musk, se nos venga a la cabeza «Succession». Si la ficción a veces supera a la realidad, la familia del dueño de Twitter (ahora X) podría parecerse a los Roy: también tienen dinero, muchísimo, están en la cima de la élite mundial, y ello suele llevar a la avaricia, a la locura, al egoísmo. Lo cierto es que Musk siempre se ha mostrado como una persona grandilocuente, obsesiva, todopoderosa a nivel mediático, aunque reservada cuando se refiere a su vida personal. Su ambición, y eso no se puede discutir, no tiene límites, pero algunas de sus ideas son las que nos dejan, a veces, perplejos. Y ejemplo de ello es su familia (o lo que sabemos de ella).

Musk tiene 11 hijos, uno más de los que se creía hasta ahora, según se ha desvelado en los adelantos de «Elon Musk», la biografía escrita por Walter Isaacson que se publicará este jueves en todo el mundo de la mano de Debate. No se sabe cuándo ni dónde nació este undécimo vástago, pero sí que lo ha tenido recientemente con la cantante Grimes. Se llama Techno Mechanicus, un nombre que parece incluso normal cuando tenemos en cuenta a otro de los hijos de la pareja: ¿R2D2? no... ¿C3PO? tampoco... ah, sí, eso es: X AE A-XII. Así se llama el pequeñín, aunque los cercanos le llaman X. ¿Y qué hay de una X sin su correspondiente Y? Por supuesto, este es el mote de su hermana, Exa Dark Sideral Musk. También están Griffin, Xavier, Kai, Saxon, Damian... Una ecuación familiar peculiar, una suerte de Familia Addams a nivel nominal que, por cantidad, poco tiene que envidiar a la excéntrica Casa Targaryen en sus tiempos mozos. Y, si hablamos de particularidades, no debemos olvidar el castigo más caro de la historia.

Vivian Jenna Wilson es otra de las hijas de Musk. Nació con el nombre de Xavier Alexander Musk, pero cambió de género y renegó con su apellido de su padre biológico. Pues bien, si cualquier padre habría tomado esta protesta y «rebeldía» como algo a meditar, a dialogar, por lo que dejar dos semanas sin paga, la respuesta de Musk fue, cómo no, a lo grande. Compró Twitter, revela el magnate en la biografía, tras temer que su hija trans hubiera sido infectada por el «virus» de lo «woke», que se hubiera convertido en «una comunista total», ya que la red social «suprime las voces de la derecha». Y estas son tan solo pinceladas de su vida personal: la biografía completa, a pesar de todo, es una X.