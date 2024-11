‘Emperador Blanco’, el caza supersónico de China capaz de operar en el espacio.

Esta semana está teniendo lugar la mayor convención del sector aéreo que se celebra en China. En esta décimo quinta edición de la bienal Exposición Internacional de Aviación y Aeroespacial en Zhuhai, la compañía estatal de defensa y aeroespacial AVIC ha presentado el White Emperor o Baidi, Emperador Blanco en español, en forma de modelo a tamaño real. Se trata de un caza, supuestamente de 6ª generación, en desarrollo que tendrá la capacidad de volar a velocidades supersónicas -a partir de Mach 1, 1.235 km/h-, ir más allá de la atmósfera terrestre y operar en el espacio, según ha informado Voice of China, medio perteneciente a la corporación estatal CCTV.

Una placa informativa junto al modelo de White Emperor indica que el diseño más reciente ha ‘aumentado el tamaño del compartimiento de armas interno para albergar municiones aire-tierra más pesadas’. También que ‘el caza Tipo B Baidi ha experimentado una mejora integral en la aviónica, mejorando el diseño de la cabina y optimizando los procesos de mantenimiento, lo que incrementa significativamente su preparación para el despliegue y efectividad operativa’. China está desarrollando este caza como parte del Proyecto Nantianmen, una iniciativa de investigación y educación centrada en la tecnología del futuro.

China exhibited a model of an aircraft claimed to be the futuristic 6th generation aerospace stealth fighter jet, "Baidi B-Type (White Emperor) at Zhuhai Air Show 2024.#aircraft#fighterjetpic.twitter.com/8eOnkSpxuM