HQ-19 , el nuevo sistema de misiles superficie-aire de China que pretende rivalizar con el THAAD estadounidense.

China va a mostrar públicamente por primera vez el sistema de misiles superficie-aire HQ-19, también conocido como Hongqi-19, en el Salón Aeronáutico de Zhuhai 2024 que arranca mañana y durará hasta el domingo. Este interceptor de misiles balísticos (ABM, por sus siglas en inglés) ha sido diseñado para enfrentar este tipo de amenazas tanto dentro como fuera de la atmósfera y es comparable en concepto con el sistema THAAD, siglas en inglés de ‘Defensa de Área a Gran Altitud en la Fase Terminal’, de EE. UU. Aunque se trata de la primera aparición pública del HQ-19, el sistema ya está en uso operativo por parte de la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación.

El sistema está montado en un camión de alta movilidad 8×8 y cuenta con una configuración de lanzador de seis misiles. Está equipado con el radar de información 610A que puede detectar objetivos hasta a 4.000 kilómetros de distancia, lo que le permite cubrir regiones desde el norte de Asia del Sur hasta la meseta tibetana de China.

El HQ-19 comenzó su desarrollo a finales de los años 90 bajo el Programa 863 de China, enfocado en avances de defensa de alta tecnología. Emplea un sistema de guía infrarroja con ventanas laterales para reducir la interferencia atmosférica, lo que le permite una alta precisión en objetivos a gran altitud, según informa Army Recognition.

El misil está impulsado por un motor de combustible sólido de dos etapas con construcción de fibra de carbono y emplea propulsor N-15B. Esta configuración proporciona un impulso específico de 260 segundos, lo que permite una alta maniobrabilidad para interceptar ojivas en movimiento.

