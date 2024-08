Esta app te permite crear vídeos deepfake de cualquier persona a partir de una sola fotografía.

Deep-Live-Cam es una aplicación que se ha vuelto viral en los últimos días gracias a la facilidad con la que permite crear vídeos deepfake de cualquier persona a partir de solamente una fotografía. El software es capaz de aplicar el rostro que se quiera sobre el de otro individuo en un streaming de vídeo, adaptándolo con naturalidad a las poses, la iluminación y las expresiones realizadas por quien está frente a la cámara web. Los resultados no son perfectos, pero es otro ejemplo de lo rápido que está evolucionando la tecnología y cómo engañar a otros resulta cada vez más fácil.

El software lleva en desarrollo desde finales del año pasado, pero han sido los ejemplos que se han viralizado en medios sociales, como deepfakes de Elon Musk o el candidato republicano a vicepresidente J.D. Vance, los que lo han llevado recientemente al número 1 de tendencias en GitHub, repositorio en el que está disponible para su descarga y uso gratuito esta aplicación de código abierto.

Some experiments - it works almost flawlessly and it's totally real-time. Took me 5 minutes to install. pic.twitter.com/Ow0QRF7WOj