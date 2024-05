Esta es el arma de hace 2.300 años que Ucrania lanza con drones para frenar a los camiones rusos

Ucrania está usando una antiquísima arma de una forma novedosa para atacar la logística del Ejército ruso en el frente. Según recoge Popular Mechanics, haciéndose eco de diversos vídeos publicados en redes sociales de Rusia y Ucrania, los abrojos, también conocidos como trampas de 4 puntas, están siendo utilizadas conjuntamente con drones para frenar el avance de los camiones rusos.

Originalmente diseñado hace al menos 2.300 años para frenar el avance de la caballería e infantería enemigas, el abrojo es un arma formada por 4 o más púas metálicas afiladas y dispuestas en forma de tetraedro, de forma que cuando caen al suelo una de las púas siempre apunta hacia arriba.

En Ucrania, las trampas de 4 puntas son lanzadas, desde drones especializados y durante la noche, en el camino de los convoyes rusos. Cuando un camión u otro vehículo sobre ruedas ruso pasa sobre ellas, revienta sus neumáticos y puede llegar a quedar inmovilizado.

Use by Ukrainians of spikes dropped from drones to damage russian vehicles and hurt logistics. Judging by the commentary, this tactic is effective and easy to deploy. pic.twitter.com/MvcQ01JNBO — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) March 2, 2024

Un objetivo fácil para un posterior ataque con drones kamikaze de bajo coste o artillería. Incluso si no son destruidos de inmediato, la pérdida de neumáticos dificulta seriamente el movimiento del personal y el material ruso hasta que se realicen labores de recuperación o reparación.

This is how the 🇷🇺 wheeled logistics is stopped. Most of the ammo deliveries are conducted at night when the 🇺🇦 FPV drones are not that efficient. So the remedy looks like that. This is caltrop (AKA caltrap/cheval trap), an area denial weapon. 👀👇https://t.co/lCJ3iNUzCgpic.twitter.com/dq87jmW4jJ — JR2 (@JanR210) April 15, 2024

'Ahora las Fuerzas Armadas de Ucrania están arrojando activamente tales 'espinas' en las carreteras utilizadas por nuestras tropas. Según su plan, después de un pinchazo, el automóvil se detiene y es destruido por el fuego de artillería o los drones kamikaze. Ayer también pasamos por encima de tales espinas, pero seguimos avanzando hacia un lugar seguro. Para darle crédito al 'Tigre', con exactamente la misma rueda que en la foto, alcanzamos los 40 km/h', explican en la red social rusa VK la cuenta de información militar milonfolive.

Russian sources are saying that Ukraine is dropping caltrops on roads to damage their vehicles' wheels. When the vehicles stop, they are then targeted by artillery or FPVs.https://t.co/CzIsS7jE7cpic.twitter.com/0T1ioUPaRX — Rob Lee (@RALee85) April 21, 2024

Ya había constancia del uso de abrojos en Ucrania para defender posiciones fortificadas, pero esta es la primera vez que se ve su uso de forma ofensiva en el territorio ocupado por Rusia y su demanda está aumentando. El medio cita el caso de una empresa llamada Art of Steel cuyos herreros creaban armaduras medievales y ahora producen en masa trampas de 4 puntas para su uso por el Ejército de Ucrania.

Sus trampas están hechas con clavos de más de 15 centímetros sujetos a cadenas, lo que hace que después se puedan retirar con facilidad. Se han visto otras variaciones, incluyendo trampas de gran tamaño dentro de zanjas y ocultas bajo una capa de tierra.

Esta milenaria arma se ha utilizado desde la antigüedad en multitud de conflictos bélicos. La primera constancia que se tiene de su uso data del año 331 a.C. en la Batalla de Gaugamela. Aquí, el rey persa Darío III esparció en el campo de batalla "patas de cuervo" para ayudar a contrarrestar la infantería y la caballería doméstica de Alejandro Magno, según dejó escrito el historiador romano del siglo I Quinto Curcio Rufo.