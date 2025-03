Esta es la edad a la que los niños deben tener su primer móvil, según Bill Gates

Estamos en 2025 y, aunque el debate no es nuevo, siguen siendo noticia decisiones como la que anunció la Comunidad de Madrid la semana pasada de prohibir el uso individual de tabletas y portátiles en alumnos de educación infantil y primaria; es decir, hasta los 12 años. Camino ya para las dos décadas –pongamos como año cero el lanzamiento del iPhone en 2007– con los smartphones en nuestras vidas, el consenso acerca de su perjuicio en el desarrollo de los niños es cada vez mayor, pero hay quien lo ha tenido claro desde el principio. Figuras del mundo tecnológico como Mark Zuckerberg o Steve Jobs declararon en su momento que no dejaban a sus hijos utilizar los productos con los que ellos hicieron sus fortunas y abogaban por una educación tradicional, sin pantallas y con libros, papel y lápiz para ellos, tanto en la escuela como fuera de ella.

Bill Gates, ex-CEO y fundador de Microsoft, también ha mantenido una actitud similar con sus 3 hijos, hoy ya veinteañeros. Mientras eran menores, Gates les prohibió tener un móvil hasta los 14 años, después utilizarlo en la mesa mientras se come o cena con la familia y limitar su tiempo de uso antes de ir a acostarse.

'A menudo establecemos una hora después de la cual no hay tiempo frente a la pantalla y, en su caso, eso les ayuda a conciliar el sueño a una hora razonable', explicó Gates sobre esta cuestión a The Mirror. 'No tenemos teléfonos celulares en la mesa cuando estamos comiendo, no les dimos móviles a nuestros hijos hasta que cumplieron 14 años y se quejaron de que otros niños los obtuvieron antes'. Sí, esto también te sucede aunque seas una de las mayores fortunas del planeta.

Cabe señalar que la más pequeña de sus hijas, Phoebe Adele, cumplió los 14 años en 2016, mientras que Rory John lo hizo en 2013 y Jennifer Katharine en 2010. Si Gates tuviera hijos menores en la actualidad, es probable que fuese más restrictivo.

La edad promedio en la que los niños reciben su primer móvil en España

Un estudio publicado en enero de 2025 y realizado por Qustodio, empresa española especializada en soluciones tecnológicas para el control parental y la protección de menores en entornos digitales, señala que la edad promedio a la que los niños reciben su primer móvil en España es de 12 años, lo que no quiere decir que se inicien entonces, dado que es habitual que los niños usen móviles y tablets de los padres antes de tener los propios.

Otro estudio realizado por la revista Pediatría Atención Primaria en enero baja la edad promedio en la comunidad de La Rioja a los 10,6 años, habiendo niños con móvil propio desde los 6 años.

Y según datos del Instituto Nacional de Estadística, el 50% de los niños españoles de 11 años ya posee un smartphone propio.