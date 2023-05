Esta es la nueva ubicación de las pestañas de WhatsApp que no gustará a todo el mundo.

Un aspecto curioso de las aplicaciones de WhatsApp para Android e iOS es que cuentan con diferencias en su interfaz. Alguna tan notable como una ubicación diferente de la barra de pestañas que en Android se sitúa en la parte superior de la pantalla y en iOS en la parte inferior. Esto, sin embargo, está a punto de cambiar. WhatsApp ha decidido acercar los diseños de ambas versiones de la aplicación y para ello lleva en Android la barra de pestañas a la parte inferior de la pantalla, al igual que en los iPhone.

Esta nueva ubicación de las pestañas agradará a algunos usuarios, que encontrarán que pueden acceder a ella con más facilidad, e incomodará a los que prefieren que no les toquen algo a lo que ya están más que acostumbrados. En cualquier caso, el cambio ya está disponible de forma general para los usuarios de la versión beta, lo que indica que sin mucho tardar será incorporado a la versión estable de la aplicación para Android que emplean la mayoría de los más de 2.000 de usuarios de la WhatsApp.

La nueva barra de pestañas no solo cambia su ubicación, sino también su diseño, más moderno, y el orden de las pestañas que ahora queda como sigue, de izquierda a derecha: Chats, Llamadas, Comunidades y Estados.

WhatsApp permitirá compartir pantalla en una videollamada

Los usuarios de la beta 2.23.11.19 para Android también han encontrado una sorpresa en la forma de una nueva característica para las videollamadas realizadas en la aplicación, según ha informado el medio especializado en WhatsApp WABetainfo. Esta versión también incluye la opción de compartir la pantalla del móvil con otro usuario con el que se está realizando una videollamada. Esta es una función habitual en las aplicaciones de videollamadas como Skype, Teams o Zoom en el ordenador, pero más raro de ver en formato móvil.

Función de compartir pantalla durante una videollamada. WABetainfo.

Durante una videollamada, el usuario podrá pulsar en un nuevo icono en el menú inferior para compartir la pantalla de su móvil con el interlocutor. Un mensaje le pedirá confirmar la operación advirtiéndole que cualquier información sensible que esté en pantalla mientras se comparte, como contraseñas, fotos o mensajes, será visible. No queda claro si está funcionalidad estará disponible para todo tipo de videollamadas o solo para las que se realicen entre dos usuarios, dado que advierte que “es posible que compartir la pantalla no funcione en llamadas de grupos grandes”.

De esta manera los usuarios podrán compartir pantalla con solo dos toques y también detener el proceso con la misma facilidad. WABetainfo no indica cuando estarán disponibles estás nuevas características en la versión estable de WhatsApp, pero sí que su desarrollo ha finalizado.