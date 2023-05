Este es el gran cambio que está preparando WhatsApp

Algo que aún diferencia a WhatsApp frente a la gran mayoría de aplicaciones de mensajería es su dependencia de los números de teléfono. Ha sido así desde su primera encarnación en 2009, cuando solo era una aplicación para indicar los estados de otros contactos de la agenda, y continúa de la misma forma 14 años después, pero es probable que no llegue al décimo quinto. Según ha publicado el medio especializado WABetaInfo, WhatsApp está desarrollando una nueva característica que permitirá identificarse en la aplicación con un nombre de usuario en lugar de con el número de teléfono.

Se trata de una nueva capa de privacidad en la que WhatsApp está trabajando sin que todavía haya muchos detalles al respecto. WABetaInfo ha encontrado la funcionalidad en la versión beta para Android 2.23.11.15 y se accede a ella pulsando en el icono de menú de los tres puntos verticales, seleccionando a continuación Ajustes y después tocando en el nombre del perfil del usuario.

📝 WhatsApp beta for Android 2.23.11.15: what's new?



WhatsApp is working on a feature to set up a WhatsApp username, and it will be available in a future update of the app!https://t.co/2yMpvlvkdo pic.twitter.com/s60sQdy9jP