Esta es la razón por la que Rusia está cubriendo sus bombarderos estratégicos con neumáticos.

La base aérea rusa de bombarderos estratégicos Engels-2, situada a 14 km. de Saratov y a 482 de la frontera con Ucrania, es la única base permanente para la flota de aviones de largo alcance Tu-160 BlackJack. Estos bombarderos estratégicos, junto con los Tu-95MS Bear-H y los Tu-22M3, constituyen un objetivo de gran valor para Ucrania y contra el que ya han tenido algún éxito como la reciente destrucción de un Tu-22M3 en la base área de Soltsy-2en un ataque con drones.

Ucrania no puede utilizar el armamento donado por los países de la OTAN para ataques en territorio ruso, pero eso no impide que pueda alcanzar objetivos más allá de sus fronteras con drones o misiles de fabricación propia como el Neptune, un misil anti-buque que ha sido modificado para poder realizar ataques contra objetivos en tierra. Frente a estas amenazas, Rusia ha recurrido a una curiosa táctica para proteger sus bombarderos estratégicos: cubrir el fuselaje y las alas de sus bombarderos en tierra con neumáticos.

Imágenes recientes tomadas por satélite de la base Engels-2 muestran varios Tu-95MS Bear-H y Tu-160 BlackJack con decenas de neumáticos sobre sus alas y parte del fuselaje. Con esta táctica se pretende modificar su firma infrarroja y confundir a drones y misiles que emplean la coincidencia de imágenes para identificar el objetivo, publica The War Zone.

Brace yourselves, because russians have once again showcased unparalleled innovation. What you are looking at is a satellite image featuring a TU-95 strategic bomber covered with car tires. According to them, this should protect strategic bombers from drones pic.twitter.com/ZjDDzRPOWf

En el caso del misil Neptune, el medio ha confirmado con un oficial ucraniano que utiliza un sistema de guía GPS de desarrollo propio que incluye un buscador de imágenes infrarrojas para identificar el objetivo basándose en una imagen precargada. Si el misil no puede emparejarlo con la imagen que tiene almacenada, lo habitual es que el ataque se aborte. Este es el resultado que busca Rusia cubriendo sus bombarderos con neumáticos, aunque aún no hay constancia de su eficacia.

Tu-95s showing a new covering on the ground at Engels 2. Unclear exactly what it is but could be to confuse missiles using digital image matching for terminal guidance, like the land attack Neptune that's supposedly now in play. Report on that weapon & this application coming. pic.twitter.com/IahSGfa6AT