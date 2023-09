Estados Unidos niega el permiso de reentrada a la cápsula espacial Varda W-1.

El pasado 13 de junio, la start up Varda Space Industries lanzó a bordo del cohete Falcon-9 de SpaceX el Varda W-1. Este satélite, un laboratorio diseñado para producir componentes farmacéuticos en condiciones de microgravedad, finalizó su misión con éxito el 30 de junio tras conseguir cristalizar Ritonavir, un medicamento utilizado para tratar el SIDA. Casi tres meses después continúa desplazándose por la órbita terrestre después de que las autoridades estadounidenses denegaran su permiso de reentrada.

Tanto la Fuerza Aérea de Estados Unidos como la FAA, Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos, negaron la autorización. Según informa TechCrunch, la FAA lo hizo “debido al análisis general de seguridad, riesgo e impacto”. Este organismo es responsable de garantizar la seguridad de los lanzamientos comerciales y las misiones de reentrada, centrándose en prevenir cualquier riesgo para el público en general.

Las fechas originalmente manejadas para la reentrada del Varda W-1 eran el 5 o 7 de septiembre. Sin embargo, la solicitud fue rechazada el día 6 de ese mismo mes. Varda Space Industries reclamó ante la FAA el día 8 y aún se encuentra a la espera de una respuesta.

As a quick update, we're pleased to report that our spacecraft is healthy across all systems⁰⁰It was originally designed for a full year on orbit if needed⁰⁰We look forward to continuing to collaborate w/ our gov partners to bring our capsule back to Earth as soon as possible