Estas son las herramientas IA que dejan de ser exclusivas de los Pixel y llegan a todos los Android e iPhone

Google acostumbra a hacer más atractiva su línea de móviles Pixel con características exclusivas que, con el tiempo, termina trasladando a la generalidad de los usuarios de Android. Ahora la compañía ha anunciado que algo más de una decena de herramientas IA para la edición de imágenes dan el salto a todos los móviles Android e iOS a partir del próximo 15 de mayo. Entre ellas, el Borrador Mágico que Google lanzó con los Pixel 6 y el Editor Mágico que acompañó a los Pixel 8, pero con letra pequeña en este último caso.

El Editor Mágico de los Pixel 8 es una herramienta que utiliza inteligencia artificial para añadir, quitar y modificar todo tipo de elementos en una imagen. Ya no estará limitada a los Pixel ni a los suscriptores de Google One, que será la otra forma de acceder a ella, pero sólo dará cabida a un determinado número de usos cada mes, 10. Si se le quiere sacar realmente partido, será necesario suscribirse a Google One o hacerse con un Pixel. Es lo que se conoce como el modelo Freemium o, para entendernos, “gratis, pero solo un poco”.

Actualmente, el Editor Mágico se encuentra disponible solo para los usuarios de los Pixel 8 y aún no está incluido entre las características de Google One, pero es de esperar que se incorpore cuando Google libere esta y otras herramientas de Fotos el próximo mes. La decisión de Google es también una manera de incentivar las suscripciones a su servicio de almacenamiento en la nube.

Otra decena de herramientas de Google Fotos, hasta ahora solo disponibles en los Pixel y/o a través de los planes de pago de Google One, también llegarán al resto de usuarios Android sin coste y sin las limitaciones de uso como las del Editor Mágico. Son las siguientes:

Borrador Mágico.

Desenfoque.

Desenfoque de retrato.

Luz de retrato.

Sugerencias de cielo.

Color pop.

Efecto HDR para fotos y vídeos.

Fotos cinemáticas.

Estilos.

Efectos de vídeo.

Para usar estas características en Google Fotos, tanto en Android como en iOS, será necesario que el dispositivo cumpla con ciertos requisitos mínimos: un terminal con al menos 4 GB de memoria RAM y que tenga como sistema operativo Android 8 o iOS 15.