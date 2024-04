Estas son las 3 propuestas que maneja la NASA para el vehículo que usarán los astronautas en la Luna

La NASA ha anunciado cuáles son los tres proyectos elegidos para desarrollar el LTV, siglas en inglés de Vehículo de terreno lunar, que los astronautas usarán en la Luna. Al igual que sucede con otros aspectos del programa Artemis, como el módulo de aterrizaje que los lleve de la órbita lunar a la superficie del satélite (SpaceX/Blue Origin) o los trajes que utilizarán (Collins Aerospace/Axiom Space), serán empresas del sector privado las que hagan realidad un vehículo que deberá sobrevivir y operar durante una década en el polo sur de la Luna.

Las propuestas seleccionadas han sido el Lunar Dawn de la compañía Lunar Outpost, el Moon Racer de Intuitive Machines y el Flex de Astrolab. Las empresas mencionadas son las que dirigen cada uno de los proyectos, pero en cada uno de ellos participan varias. Deberán encargarse no solo del desarrollo y fabricación del rover, sino de su traslado a la Luna y la ejecución de operaciones en el satélite. Estas no serán solo las que requiera la NASA, sino que los proveedores podrán usar su LTV para compatibilizar actividades comerciales que no tengan relación con las misiones de la agencia espacial estadounidense.

Según explicó Lara Kearney, directora del Programa de Actividad Extra-vehicular y Movilidad Humana en la Superficie del Centro Espacial Johnson de la NASA, el vehículo que finalmente sea elegido deberá operar las 24 horas del día, los 365 días del año, con descansos periódicos para cargar, y soportar las duras condiciones de la noche lunar, con cambios de temperatura de hasta 260 grados, la fuerte radiación y el terreno rocoso de la Luna.

Concepto de vehículo lunar de la NASA. NASA.

Su alcance deberá ser de al menos 20 kilómetros por día y contar con tecnologías avanzadas para administración de energía, conducción autónoma y sistemas de navegación y comunicaciones de última generación. Las tripulaciones utilizarán el LTV para explorar, transportar equipos científicos y recolectar muestras de la superficie lunar, mucho más lejos de lo que podrían hacerlo a pie.

Entre misiones Artemis, cuando no haya astronautas en la superficie lunar, el LTV seguirá operando de forma remota, por lo que en ningún momento cesará su actividad.

'Me gustaría enviar a los tres a la Luna, pero la decisión dependerá del presupuesto. Si todo lo que puedo permitirme es uno, lo tendremos', ha señalado Kearney. El presupuesto, en cualquier caso, es grande: 4.600 millones de dólares.

La NASA trabajará con cada uno de los equipos escogidos durante un año para llegar a lo que se conoce como revisión de diseño preliminar. En esta fase, la inyección financiera es pequeña comparado con lo que vendrá después, solo unas pocas decenas de millones. Una vez finalizada, la NASA seleccionará una o más de las empresas para desarrollar el proyecto con vistas a una demostración en la superficie lunar a finales de esta década.

Artemis I, la primera misión del programa que busca establecer presencia humana en la Luna tras medio siglo sin que ningún astronauta la haya pisado, tuvo lugar en noviembre de 2022. Artemis II, la primera misión tripulada del programa y que orbitará la Luna, está prevista para septiembre de 2025. Con Artemis III; en septiembre de 2026, los astronautas pisarán su superficie. La NASA espera que los vehículos lunares puedan ser llevados a la Luna antes de Artemis V, que será la tercera misión del programa en la que los astronautas alunizarán y está prevista para 2029.

Lunar Dawn

Recreación del LTV Lunar Dawn. Lunar Outpost.

El Lunar Dawn está siendo desarrollado no solo para sobrevivir a las gélidas temperaturas de la noche lunar sino para poder seguir operando durante este período que tiene una duración de dos semanas. Está siendo diseñado para no necesitar demasiado mantenimiento, contará con capacidades para llevar a cabo diversos usos comerciales e incluirá una plataforma de carga reconfigurable que permitirá el cambio de cargas útiles mediante un brazo robótico. La propuesta de Lunar Outpost cuenta con la participación de Lockheed Martin, General Motors, The Goodyear Tire & Rubber Company y MDA Space.

Moon Racer

Moon Racer de Intuitive Machines. NASA.

Intuitive Machines es la empresa que el pasado febrero consiguió alunizar el módulo de aterrizaje Odiseo en la Luna, aunque de forma accidentada. Su rover cuenta con la implicación de AVL, Boeing, Michelin y Northrop Grumman. Este equipo planea desplegar el vehículo usando el módulo de aterrizaje lunar Nova-D que está desarrollando Intuitive Machines. Con su capacidad para entregar carga útil en la Luna demostrada, su propuesta recoge poder reemplazar neumáticos y otros componentes del rover según sea necesario durante la década de servicio.

Flex

Flex de Astrolab. NASA.

El equipo dirigido por Astrolab, empresa creada por antiguos empleados de SpaceX, incluye a Axiom Space y Odyssey Space Research. Su vehículo podrá transportar a dos astronautas, al igual que los anteriores, y contará con un brazo robótico tanto para la exploración científica como para tareas de carga.