SLIM, la sonda japonesa que alunizó del revés, ha sobrevivido a la noche lunar

Japón se convirtió el pasado 19 de enero en el quinto país que lograba aterrizar tecnología en la superficie de la Luna con la sonda espacial SLIM. Lo que inicialmente pareció un triunfo completo, pronto se vio ensombrecido tras comprobar que el alunizaje no se había realizado como estaba previsto. La sonda se encontraba volcada, tras el fallo de uno de sus propulsores durante el descenso, y no tenía capacidad para cargar energía a través de sus paneles solares. Han pasado 39 días desde entonces y, a pesar de todas las veces que se ha dado por perdida a la sonda, SLIM sigue viva.

JAXA, la agencia espacial de Japón, anunció este martes que ha vuelto a restablecer contacto con SLIM y ha publicado nuevas imágenes tomadas por sus cámaras. Ha sido la tercera vez que SLIM vuelve a sorprender con una resiliencia que ni Pedro Sánchez.

Al accidentado aterrizaje le siguió la imposibilidad de generar energía por su posición del revés que impedían el despliegue correcto de los paneles. Hubo que esperar 10 días, hasta el 29 de enero, para que un cambio en la dirección de la luz solar pudiera alimentarlos, de forma que la astronave volvió a estar operativa.

Sin embargo, la alegría en la agencia espacial de Japón solo duró un par de días. Ante la inminencia de la noche lunar, un período de dos semanas en el que las temperaturas descienden hasta -120 °C, hibernaron la nave. JAXA aseguró que SLIM no estaba diseñada para soportar esas condiciones tan adversas, pero tras permanecer casi un mes en ese estado, SLIM ha vuelto a sorprender restableciendo el contacto. Para sorpresa de JAXA, la electrónica de SLIM sí ha soportado las temperaturas extremadamente bajas.

"Anoche, se envió un comando a #SLIM y se recibió una respuesta, confirmando que la nave espacial superó la noche lunar y mantuvo sus capacidades de comunicación", ha afirmado JAXA en X.

Ahora debe soportar temperaturas extremadamente altas, de 100 °C en la superficie de la Luna.

"La comunicación con #SLIM se interrumpió al poco tiempo, ya que todavía era mediodía lunar y la temperatura del equipo de comunicación era muy alta. Se están haciendo preparativos para reanudar las operaciones cuando las temperaturas de los instrumentos se hayan enfriado lo suficiente", ha señalado la agencia espacial japonesa en otro mensaje.

