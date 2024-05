Esto es lo que ahora puedes hacer gratis con ChatGPT y antes requería pagar ChatGPT Plus

OpenAI presentó hace dos semanas GPT-4o, su último modelo de lenguaje para la IA generativa ChatGPT. Una de las sorpresas del anuncio fue que el modelo de lenguaje más avanzado de la compañía llegaría tanto a los usuarios de la versión de pago como de la gratuita, nivelando ambas y reduciendo, mucho, la distancia que les separaba. OpenAI dijo que el despliegue sería gradual, pero lo cierto es que ha ido rápido y ya ha finalizado.

En una publicación en X, OpenAI ha anunciado que las capacidades “utilizar la navegación, la visión, el análisis de datos, la carga de archivos y los GPT” ya están disponibles para todos los usuarios sin distinción.

