Esto es lo que cuestan los componentes de las gafas Vision Pro de Apple.

No está muy claro el éxito que están teniendo las nuevas gafas de realidad virtual y aumentada de Apple. Se rumoreó que las Vision Pro habían obtenido cerca de 200.000 reservas antes de su lanzamiento el 2 de febrero, pero la compañía no ha facilitado datos. Sí se han hecho eco medios como The Verge de que usuarios las estaban devolviendo citando, entre otros motivos, que lo que ofrece no justifica el precio de 3.500 dólares. Ahora, además de lo que le cuesta al comprador, podemos conocer el coste que tienen sus componentes.

Según la empresa de análisis globales Omdia, la factura de la totalidad de los componentes es de 1.542 dólares / 1.421 euros. Conviene precisar que eso no quiere decir que el margen de beneficio que tenga Apple sea la diferencia con el precio de venta, dado que el producto carga con más costes en su creación, producción y distribución que los correspondientes a sus piezas.

Lo más caro en las Vision Pro son las dos pantallas Micro-OLED, una para cada ojo, que proporciona Sony y cuestan 456 dólares, lo que supone el 29,6% del importe total de los componentes. La pantalla externa, la que se usa para mostrar los ojos del usuario y fabrica LG, 70 $, lo que lleva a que este apartado suponga el 35%.

El siguiente componente más caro es el silicio. Los procesadores M2, lanzado en 2022 y presente en algunos iPad y ordenadores de Apple, junto con el nuevo procesador R1 ascienden a 240 $, poco más del 15% del costo total de los materiales.

Vision Pro. Apple.

El tercer importe más alto de la factura corresponde a lo que Omdia clasifica como Otros e incluyen el Wi-Fi, cable, PCB y más apartados sin especificar. Son 155 dólares, el 10,1%.

El conjunto de cámaras, de Sony y Largan, cuesta 150 $ (9,7%) mientras que los componentes OEM (siglas en inglés de Fabricante de Equipo Original) de Luxhare, que tampoco especifica, suponen 130 $.

La estructura de las Vision Pro suma 120 $ más (7,8%), los sensores 3D 81 $ (5,3%), las lentes ópticas 70 $ (4,5%), la memoria y el espacio de almacenamiento, 12 GB y 512 GB respectivamente, 50 $ y el componente más económico es la batería, 20 dólares.

Se desconoce el beneficio que pueda obtener Apple de la venta de cada Vision Pro. Con los productos de Apple siempre se asume que es alto, debido a sus elevados precios y los ingresos que la compañía obtiene cada año. Pero el de la computación espacial es un mercado nuevo que Apple quiere desarrollar y es posible que sus márgenes sean más ajustados que con un nuevo iPhone, con el que tiene el éxito prácticamente garantizado.