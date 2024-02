Mark Zuckerberg critica las Vision Pro de Apple: Quest 3 'es mejor producto. Punto' .

El lanzamiento de las Vision Pro el pasado 2 de febrero ha traído un aluvión de análisis del producto, el primero de Apple en una década en despertar tanta expectación. La última de ellas no ha venido de ningún medio o influencer en tecnología, sino de Mark Zuckerberg. El propietario de Meta ha publicado en su cuenta de Instagram su review de las Vision Pro comparándolas con las Meta Quest 3, el último modelo de gafas de realidad virtual de Meta. En su opinión, “no solo creo que Quest tenga mejor relación calidad-precio, creo que es mejor producto. Punto.”

Obviamente, Zuckerberg es parte interesada y el competidor a batir por Apple (Meta también tiene en su catálogo las Meta Quest 2 y las Meta Quest Pro), pero sí hace algunas apreciaciones interesantes. La primera, en relación a la mejor calidad-precio de las Quest 3, es indiscutible. Estas parten de 549,99 euros, mientras que las de Apple lo hacen desde 3.499 dólares, por lo que “es como siete veces más barata”.

La cuestión es a qué distancia queda el despliegue de tecnologías que Apple ha realizado con su nuevo producto en comparación con las de Meta. Zuckerberg se declara sorprendido por cómo superan las Quest 3 a las Vision Pro en la mayoría de aspectos. Destaca que las de Meta son 120 gramos más ligeras (515 gramos con batería incluida frente a los 600-650 dependiendo de los accesorios y sin contar la batería), lo que facilita su uso durante largos periodos de tiempo. El usuario también tiene mejor movilidad con ellas al tener la batería integrada y no sujeta a la cintura y conectada con un cable al dispositivo como sucede con las de Apple. Y tienen un campo de visión más ancho que favorece la inmersión en la realidad mixta o, como lo llama Apple, computación espacial.

Una de las diferencias más relevantes es la forma de control. Vision Pro depende del rastreo de ojos y manos del usuario y de su voz. Las Quest 3 no rastrean el movimiento ocular del usuario, pero ofrecen controladores físicos que Zuckerberg considera son mejores para videojuegos y permiten un catálogo más amplio que en las de Apple, incluyendo el de Xbox al que se puede acceder mediante el juego en la nube con Xbox Box Cloud Gaming y Xbox GamePass.

En el análisis, grabado usando unas Quest 3 por otra persona en frente de Zuckerberg, se puede ver un uso similar del dispositivo al que ha mostrado Apple en numerosos vídeos con pantallas virtuales gigantes que se integran con el escenario que rodea al usuario de forma similar.

El CEO de Meta reconoce que las Vision Pro ofrecen mayor resolución que las gafas de Meta (3.660x3.200 píxeles para cada ojo frente a 2.064 × 2.208), pero lo hace a costa de un mayor desenfoque en el movimiento, en detrimento de la inmersión. También que es un mejor dispositivo para ver entretenimiento, aunque con una biblioteca de contenido inmersivo menor que las de Meta, algo lógico teniendo en cuenta que las Vision Pro llevan unos días a la venta y Meta lanza cascos de realidad virtual desde que en 2014, siendo Facebook, compró Oculus VR, el fabricante de las Oculus Rift, antecesoras de las Quest.

Elogia el seguimiento ocular que realiza las Vision Pro, pero explica que aunque las Quest 3 no lo tienen sí está presente en las Quest Pro y llegará a más modelos en el futuro. Zuckerberg se anticipa a los seguidores de Apple que no dudan de que las Vision Pro serán un producto líder en su categoría y recuerda que el modelo cerrado de Apple no siempre triunfa y pone como ejemplo el mercado de los ordenadores dominado por los PCs con Windows. También señala que las Quest 3 contarán con una versión más económica que saldrá este año y que Meta está trabajando con LG en las sucesoras de las Quest Pro que llegarán en 2025.