Probamos las Apple Vision Pro: cómo son y qué aportan este dispositivo de Apple

Anunciadas en verano de 2023, las gafas de Realidad Mixta (que combina la visión del mundo real con aplicaciones de realidad aumentada o virtual) de Apple, las Apple Vision Pro, salieron a la venta a principios de febrero, de momento solo en Estados Unidos y con un precio de salida de unos 3.500 dólares.

El dispositivo no está disponible en España, pero compañías como Imascono (desarrolladora de aplicaciones de Realidad Extendida) se han hecho con ellas y las han traído para mostrarla a clientes y partners. La Razón ha podido también verlas y probarlas.

Palabra de desarrollador

Para Imascono, las primeras impresiones de las Apple Vision Pro son muy positivas, porque la calidad gráfica, la potencia de la visión computacional y la interacción vía eye- tracking son tres de los grandes aciertos.

David Morillas, responsable de producción, nos explica que la compañía está, de momento, probando las posibilidades de este dispositivo e iniciar el desarrollo de algunas aplicaciones para las propias Apple Vision. Estos desarrollos irán encaminados a combinar la Realidad Aumentada con esa visión del mundo real que permite el dispositivo, “lo que hace que sea totalmente diferente a las gafas de otros proveedores. Te permite tener una claridad total en la visión de lo que estás viendo en la realidad. Es decir, no parece que lleves unas gafas, sino que estás viendo totalmente transparente lo que tienes en la realidad”, detalla.

Frente a la sensación de aislamiento de otras gafas, con las de Apple “puedes estar viendo aplicaciones dentro del espacio en el que estás en tu entorno y, a la vez, estar hablando con la persona”. Estas aplicaciones pueden ser videojuegos, películas o cualquier tipo de programa, siempre de realidad aumentada pero “metidas en la realidad. Es decir que al final la realidad real acaba siendo una realidad de cristal”, adañde.

Otra de las novedades de las Vision Pro es que permiten interaccionar con cada uno de los elementos de esta pantalla, haciéndolos más grande (incluso en modelo 3D) con la interacción con los dedos. “Eso es algo que hasta ahora no nos dejaban los modelos de gafas actuales porque no tenían este procesamiento en tiempo real necesario, no tenían esa calidad para poder ver bien y superponer bien en el mundo real. Apple juega mucho con las texturas, con las luces, para que se integre verdaderamente en el entorno”, detalla Morillas.

Sin embargo, esto supone para los desarrolladores un reto, no solo por la novedad que supone sino porque en el ecosistema de Apple “hay cosas que se pueden realizar, pero otras están más limitadas y no se pueden desarrollar”, reconoce este experto. Sin embargo, para David Morillas, “Apple está abriendo el mercado y está trabajando en con colaboradores de desarrollos web y de entorno 3D para poder hacer aplicaciones todavía más inmersivas”.

Apple Vision Pro. Apple.

Quien golpea primero…

Los responsables de Imascono creen que aún queda bastante para que las Vision Pro puedan ser el punto de inflexión para el despegue de conceptos como el Metaverso, pero sí reconocen que, sin ser el primero en crear esta categoría de producto, sí está mostrando cuál es el camino a seguir.

Por eso, “ahora el momento en el que todas las empresas desarrolladoras nos tenemos que poner las pilas y empezar a sacarle partido, porque en todas estas gafas siempre son los contenidos lo que lo que merece la pena” y el que golpea primero, puede que golpee dos veces.

En cuanto a qué aplicaciones pueden ser las que triunfen, desde Imascono creen que serán las más profesionales, tal y como se deja entrever de las propias aplicaciones base que incluyen las Vision Pro. Serán aplicaciones con las que poder ver modelos 3D tanto a nivel industrial como a nivel médico. Así, con este dispositivo se puede ver un corazón al que se le pueden ir quitando capas para descubrir todo el modelado 3D, viendo bien cada uno de los detalles. Algo que se puede trasladar a nivel industrial para ver máquinas e ir poco a poco viendo las piezas, incluso en reuniones multiusuario.

Nos ponemos las gafas

Después de la demostración, pudimos ponernos y probar las gafas de Apple. Aunque permiten ver la realidad, la imagen que ven los ojos está retransmitida por una cámara y eso se deja notar, aunque no hay esa sensación de aislamiento que producen otros dispositivos.

Vision Pro: Así son las nuevas gafas de realidad aumentada de Apple. Apple.

No hay ningún accesorio con el que interactuar y controlar el menú: todo se hace a través de la mirada a modo de puntero de ratón, mientras que con los dedos podemos seleccionar la aplicación que queremos utilizar (“pellizcar es el nuevo clic”, en palabras de Ana Rodríguez, responsable de comunicación de Imascono).

Las gafas son mucho más ligeras que otros modelos e incluyen sonido sin necesidad de ponerse auriculares. Probando una aplicación 3D, en el que una pantalla se muestra sobre la realidad, se comprueba claramente la capacidad gráfica de este dispositivo, sobre todo al ver sobrevolar una mariposa o aparecer un dinosaurio. La sensación de que lo que se está viendo es real y sobre sale de la pantalla es genuina.

Algunos peros

Sin embargo, el producto no es perfecto. No en vano, es solo la primera versión. Algunas de las cosas en las que debe mejorar, según Imascono, son la duración de la batería, que no se pueda utilizar con gafas, su precio y, sobre todo, que sigan siendo algo tan voluminoso.

Los responsables de esta compañía no se atreven a aventurar si todos acabaremos usando estas gafas como ya hacemos con el móvil. Sí que creen que no es posible caminar con ellas por la calle y emplear las aplicaciones (como se puede observar en algunos vídeos que circulan por redes sociales). ¿Lo ideal? Tener unas gafas tan livianas y corrientes como las Google Glas de hace años con la potencia que demuestran las Vision Pro.

El tiempo dirá si la tecnología es capaz de avanzar tanto para lograr unir estos dos extremos.