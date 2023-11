Se filtra el AI PIN, el smartphone que llevaremos puesto

Durante más de un año Humane se ha encargado de crear tendencias a partir de un móvil sin pantalla, el AI Pin. Su lanzamiento se espera para estos días, pero la mayor parte de sus especificaciones se han filtrado. El dispositivo será un broche que se pone en nuestra ropa y proyectará una imagen del teclado, convirtiéndose en un smartphone que llevaremos puesto.

Humane es una empresa liderada por antiguos empleados de Apple, entre ellos Patrick Gates, ex Director Senior de Ingeniería en Apple; Imran Chaudhri, ex Director de Diseño de Apple; y Bethany Bongiorno, ex Directora de Sistema Operativo en Apple. De acuerdo con las filtraciones estamos ante un dispositivo que costará cerca de 700 euros con una tarifa de suscripción de 24 euros al mes y tendrá acceso a modelos de IA de Microsoft y OpenAI.

El Pin en sí es un dispositivo cuadrado que se engancha magnéticamente a nuestra ropa. Sin embargo, es más que un simple imán: cuenta con baterías, está alimentado por un procesador Qualcomm Snapdragon y utiliza una cámara, sensores de profundidad y movimiento para rastrear y registrar su entorno. Tiene un altavoz incorporado, que Humane llama “altavoz personal” y se puede conectar a auriculares Bluetooth.

Como no hay pantalla, Humane ha ideado nuevas formas de interactuar con el Pin. Está pensado principalmente para ser un dispositivo basado en voz, pero también incorpora un proyector láser que puede enviar información en forma de imágenes. También podremos acercar objetos a la cámara e interactuar con el Pin mediante gestos, ya que cuenta con un panel táctil. A todo esto le suma una luz que nos informa si la información que registra se está grabando.

El sistema operativo de Pin se llama Cosmos y, en lugar de funcionar como una colección de aplicaciones, Humane parece estar imaginando un sistema más fluido que pueda activar varias IA y otras herramientas cuando las necesite. Esto se asemeja al sistema de complementos de ChatGPT, a través del cual es posible agregar nuevas funciones.

El Pin también es capaz de escribir mensajes e incorpora una función que resumirá la bandeja de entrada de nuestro correo electrónico. Puede traducir idiomas e identificar alimentos para proporcionar información nutricional. Hay soporte para la transmisión de música Tidal, que implica un "DJ AI" o pinchadiscos de IA, que selecciona música según el entorno. También ofrecerá funciones de fotografía centradas en la IA, pero no está claro qué significa eso.

Humane pretende claramente que el Pin sea un dispositivo portátil autónomo y simple, pero hay una manera de administrar el dispositivo: una herramienta llamada Humane.center, que es donde se configura y personaliza el dispositivo antes de comenzar a usarlo. El dispositivo parece muy interesante, pero habrá que ver si cumple con todas sus promesas.