El gadget del sábado: Oppo Reno 10 Pro, un gama media para sacar los colores

Hay que admitir que en los últimos años Oppo ha hecho bien los deberes. Desde los móviles que ha presentado en el Mobile a sus últimos plegables, que llegaron con importantes mejoras para competir con los grandes, como Samsung, en este sector. Y ahora, con su último lanzamiento, el Oppo Reno 10 Pro, mantiene el listón alto.

Visualmente, el Pro muestra un cambio importante e interesante respecto a generaciones anteriores, no solo por sus colores (Púrpura y Plata), sino también por sus bordes curvos en el frontal y la trasera, un nuevo módulo de cámaras que destacan una vista simple y un cristal esmerilado para las traseras que, al contrario de lo que parece, repele las huellas de modo muy eficaz. En pocas palabras, y sobre todo el modelo púrpura, se trata de un móvil diseñado para gustar.

Es muy delgado (7,89 milímetros), un peso de 185 gramos y una pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas con resolución Full HD+ con tasa de refresco de 120 Hz. En plena luz se comporta de forma más que decente gracias a sus 950 nits. Ver contenido multimedia en el Reno 10 Pro es un placer: su ratio de pantalla es de 93% (uno de los más altos del mercado) y eso le suma compatibilidad con contenido HDR 10+ para plataformas como Netflix y Prime Video. Se trata de una característica que mejora en mucha la resolución de la imagen que vemos, pasando de un brillo de 1000 nits a uno de 4000. En pocas palabras: las mejoras casi duplican la calidad del contenido que veremos.

En cuanto al cerebro, el Oppo Reno 10 Pro lleva un Snapdragon 778G. Quizás aquí nos encontramos ante la única pata que puede tambalear: no es el más moderno ni de lejos el más potente. Si vemos la comparativa, es el procesador que lleva el Nothing Phone, el Xiaomi 12 Lite, el realme GT Master Edition y el Honor 50, entre otros. Se trata de un procesador muy bueno, pero ya lleva más de 2 años en el mercado y hay algunas opciones mejores. ¿Por qué se han inclinado por esta opción? El Snapdragon 888 le lleva ventajas en todas las categorías, pero principalmente en el aspecto de procesamiento de videojuegos. Y esto es algo a lo que no apunta este modelo. En los apartados en los que más se acercan es en uso de batería y en desempeño puro y duro. Oppo ha elegido este procesador porque con ello se asegura una estabilidad de todo el sistema (ya ha sido probado profusamente) y la mejor relación entre poco gasto de batería y potencia bruta. Sí, es "viejo" pero eso no significa, no obstante, algo malo. Sobre todo si tenemos en cuenta que contamos con una memoria RAM de 12 GB (muy bueno para esta categoría, más aún cuando se puede ampliar a 24 GB de modo digital) y unos 256 GB de almacenamiento… que desafortunadamente no son ampliables. Puede parecer poco, pero tenemos capacidad para más de 37.000 fotos de 20 MB, por ejemplo.

Vamos con la batería. Oppo se ha inclinado por una capacidad de 4600 mAh y una carga rápida de 80W (de 0 a 100 en media hora). La batería tiene menos capacidad que su hermano menor (el Oppo Reno 10 cuenta con 5.000 mAh) pero esta no cuenta con el procesador de Qualcomm que garantiza ahorro de batería. Y aquí inciso importante: del mismo modo que la resolución de la cámara no garantiza mejores fotos, sino el conjunto de cámara, sensor y lente, en batería sucede lo mismo y su relación con el procesador es determinante.

Dicho esto vamos con las cámaras en el OPPO Reno 10 Pro. Lo interesante es que en todas ellas ha montado un sensor Sony, el IMX709, uno de los mejores del mercado. Su principal es de 50 MP, un ultra gran angular de 8 MP y un frontal de 32 MP. Todo el conjunto funciona muy bien (sin olvidar que estamos ante un gama media) y las fotos que toma, si las hubiésemos visto hace dos años (cuando se lanzó el procesador que lleva este smartphone), no hubiésemos dudado y se las habríamos atribuido a una gama alta.

Veredicto:

Estamos ante un móvil cuyo precio de salida es de 650 euros, con excelente diseño, buena cámara y muy buena batería. Es un teléfono sólido en todos los apartados… por el precio que ofrece.