Google Discover cambia la forma en que presenta sus contenidos.

Hoy en día, Google Discover es la principal fuente de tráfico hacia los medios. El papel que hace una década cumplían redes sociales como Facebook y otras para llevar visitas a las webs ha sido reemplazado por esta función de Google que muestra contenido personalizado a cada usuario sin tener que realizar búsquedas. Por eso, cualquier cambio que Google realice tiene impacto, y ahora está preparando uno importante.

El mes pasado, ya introdujo algunos más o menos sutiles, como modificar el tamaño de las imágenes y cambiar de ubicación el nombre de la fuente de la información para dar más peso a los titulares. Ahora está probando un nuevo cambio que, curiosamente, va en sentido contrario.

Discover es una de las razones por las que el clickbait (un titular llamativo, aunque no refleje el contenido real de la noticia) campa libre a sus anchas entre los medios, y quizás no es eso lo que más necesita para ser una plataforma que sirva contenidos de más calidad. La plataforma muestra contenidos en función de los intereses, el historial de actividad y la ubicación del usuario. El sistema utiliza algoritmos de inteligencia artificial para seleccionar y ordenar noticias, artículos, vídeos y otros contenidos relevantes. No se trata de una red social ni de un feed cronológico, sino de un sistema de recomendación que adapta el contenido en tiempo real y busca mantener al usuario enganchado a la pantalla el mayor tiempo posible.

Extractos antes que los titulares

El nuevo cambio resta protagonismo al titular de una noticia para dárselo al contenido, incluyendo un extracto del artículo con el que el usuario, en teoría, podrá hacerse una mejor idea del que va a encontrar. Según informa 9to5Google, el nuevo diseño muestra estas vistas previas directamente debajo de la imagen y antes que el titular, que está precedido por un guion. Un claro movimiento contra el mencionado clickbait.

El nuevo Discover con extractos del texto antes que titulares. 9to5Google.

Sorprendentemente, en los tiempos que corren, no se trata de resúmenes hechos por IA como los que actualmente muestra Google en su Buscador. Lo que Discover muestra es el primer párrafo del artículo, o parte del mismo si es muy extenso. Según el medio, el cambio se está desplegando de forma gradual en la app de Google, tanto para Android como iOS. Es de esperar que llegue a la versión con más accesibilidad de Discover –en los móviles Android se accede desde la pantalla de inicio deslizando el dedo hacia la derecha– más adelante también.

¿Mejorará esto la calidad del contenido que selecciona? Eso depende en buena medida de que el usuario no caiga en el clickbait para que el sistema no se lo recomiende, pero lo que es seguro es que las prácticas periodísticas se adaptarán a este cambio para conseguir el ansiado clic en su noticia.