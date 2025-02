Grok 3, 'la IA más inteligente del mundo', pasa a ser gratuita: así puedes usarla

Elon Musk anunció en la madrugada de este martes la nueva versión de Grok, la IA desarrollada por xAI, empresa creada por el magnate en 2023 tras el fulgurante éxito obtenido por OpenAI con ChatGPT. Grok 3 agrupa una familia de modelos de lenguaje que, según Musk, la convierten en 'la IA más inteligente del mundo', pero una que no iba a estar disponible para todo el mundo, sino para los suscriptores de Premium+ en X, la plataforma antes conocida como Twitter. Pero poco ha durado esa exclusividad: xAI ha anunciado este jueves que Grok 3 pasa a estar disponible para todos los usuarios de X por, aparentemente, un tiempo limitado.

¿Cuánto? No se sabe. Según el tuit de la compañía, 'hasta que los servidores se derritan', que no es decir mucho. Grok 2 ya no está disponible en X, donde aparece Grok 3 beta como el único asistente de IA que se puede utilizar, pero sí en la versión web, en la que se puede elegir entre ambos modelos de lenguaje.

This is it: The world’s smartest AI, Grok 3, now available for free (until our servers melt).



Try Grok 3 now: https://t.co/Tj0afLoxEz



X Premium+ and SuperGrok users will have increased access to Grok 3, in addition to early access to advanced features like Voice Mode pic.twitter.com/YgKavSCiWr — xAI (@xai) February 20, 2025

La verdad es que poner al alcance de todos los usuarios de X Grok 3 para luego devolverlos a Grok 2 no parece lo más probable. Sí que, conforme vaya ganando nuevas funcionalidades, como la interacción por voz que llegará esta semana, estas estén disponibles para los que pagan los 22,08 € mensuales de X Premium+ y que los usuarios de las cuentas gratuitas se conformen con una versión más limitada.

Es el mismo modelo de negocio que están siguiendo OpenAI con ChatGPT, Google con Gemini y Microsoft con Copilot, entre otros. En la retransmisión del anuncio de Grok 3, también se avanzó el lanzamiento de una futura suscripción SuperGrok con más posibilidades. La compañía ha afirmado que los suscriptores de X Premium+ y SuperGrok pueden hacer un mayor uso de Grok 3 y recibirán las novedades antes.

En cualquier caso, el lanzamiento de Grok 3 ha hecho que su app dedicada, que permite utilizarla sin entrar en X o en la versión web, lanzada a comienzos de este mes, se haya encaramado al primer puesto de descargas en numerosos mercados. Entre ellos, Estados Unidos, Japón, Canadá y Reino Unido. En España, la app de Grok aún no está disponible.

Cómo utilizar Grok 3 gratis

Grok 3 es una IA multimodal que usa los Modelos de Lenguaje Grandes (LLM, por sus siglas en inglés), Grok 3 y Grok 3 mini, siendo este último una versión más ágil aunque no tan capaz del primero, al estilo de los modelos mini de ChatGPT.

Grok 3 es lo que ahora se llama un modelo de razonamiento, que muestra su cadena de 'pensamientos' mientras elabora la respuesta al prompt del usuario. Cuenta con una función de búsqueda en profundidad, Deep Search, que accede a la información de Internet en tiempo real, y otra llamada Think, adecuada para matemáticas, ciencia y programación.

Según explicó Musk en la presentación, Grok 3 supera a GPT-4o, que no es el LLM más avanzado de OpenAI, en varios tests de referencia, incluidos AIME (preguntas de matemáticas) y GPQA (preguntas de física, biología y química a nivel de doctorado). También obtuvo una puntuación competitiva en Chatbot Arena, mientras que el modelo de razonamiento de Grok 3 igualmente superó a otros en el examen AIME 2024 e incluso a una versión más pequeña del nuevo examen AIME 2025.

Para usar Grok desde España, puedes hacerlo a través de X o de su web. En el primer caso, seleccionando el apartado Grok en el menú lateral. Si no tienes una cuenta de X, puedes acceder a ella en su web con tu cuenta de Google o crear una nueva a partir de un correo electrónico, además de poder usar la de X.