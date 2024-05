Hackean las pulseras que usa el público en los conciertos de Taylor Swift

Taylor Swift ya se encuentra en Madrid y ofrece esta noche el primero de los dos conciertos que dará en el Santiago Bernabéu. Una de las particularidades del show son las pulseras LED que se entregan a los asistentes al llegar al recinto y que forman parte del espectáculo visual que va a tener lugar.

Durante el concierto, estas pulseras son controladas por un operador, a través de señales inalámbricas, y se utilizan para crear determinados patrones de luz que surgen de la audiencia en diferentes momentos. Sin embargo, su utilidad no tiene por qué quedar reducida al concierto de Taylor Swift. Ahora han descubierto cómo hackearlas para poder seguir utilizándolas una vez haya terminado el recital. Y lo han hecho con un Flipper Zero.

Un Flipper Zero es un dispositivo que el año pasado ganó cierta popularidad después de que países como Canadá y Brasil lo prohibieran. Conocido como el Tamagotchi de los hackers, por su aspecto similar al del clásico gadget de los 90, puede adquirirse por 165 euros y permite interceptar redes de comunicación inalámbrica e interactuar con ellas. Sus capacidades han permitido que se utilice para abrir vehículos, puertas de garaje, portales de vivienda, desbloquear teléfonos o sustituir a los mandos a distancia que se tengan por el hogar, entre muchos otros casos de uso. Básicamente, sirve para piratear dispositivos que usen diversos tipos de señales inalámbricas, como es el caso de las pulseras de The Eras Tour.

Cada una de estas pulseras X2 está fabricada por la empresa PixMob, que ya las suministró para el Reputation Stadium Tour de Swift y otras giras de artistas como Coldplay y Lady Gaga. 'Es curioso porque a menudo la gente piensa que hay GPS en cada uno de los dispositivos, o que hay mucha tecnología avanzada de inteligencia artificial. Pero en realidad somos como la tecnología de la vieja escuela', ha explicado Vincent Leclerc, cofundador y director ejecutivo de PixMob en una entrevista con WSJ.

Una X2 contiene 2 luces LED RGB, dos baterías y una pequeña placa de circuitería que incluye un microcontrolador, almacenamiento EEPROM y un diodo infrarrojo, como el que tiene el mando de un televisor, que es el que recibe la señal. Cuando se controlan miles de estas pulseras, el operador puede mostrar diferentes patrones y formas en movimiento como si el público fuera un lienzo digital.

Pulsera X2 del Eras Tour desmontada. John Graham-Cumming.

Tal y como explica el ingeniero de software John Graham-Cumming en su blog, el Flipper Zero tiene capacidad para interceptar señales infrarrojas y eso ha permitido la creación de un proyecto en Github de ingeniería inversa que, tras analizar el protocolo de infrarrojos, permite controlar las pulseras de The Eras Tour con un Flipper Zero y no limitar su utilidad al concierto de Taylor Swift.