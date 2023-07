Hackers infectan Call of Duty con un malware

El abanico en el que se mueven los hackers no solo abarca la invasión de redes sociales, estafas bancarias y demás: uno de sus objetivos más frecuentes son los videojuegos. Y el último ataque está dirigido a Call of Duty con un gusano que se propaga automáticamente en línea, según dos análisis del malware.

Unas semanas atrás, un usuario en un foro de Steam alertó a otros jugadores de Call of Duty: Modern Warfare 2, de que los piratas informáticos "atacan utilizando partidas o lobbies pirateados" y sugirió ejecutar un antivirus. El malware mencionado en el hilo parece estar en el repositorio de malware en línea VirusTotal. Esta web es parte de Alphabet (Google) y analiza archivos, URL, dominios y direcciones IP sospechosos para detectar malware y otros tipos de amenazas, y los comparte automáticamente con la comunidad de seguridad.

Otro jugador afirmó haber analizado el malware y escribió en el mismo hilo del foro que el malware parece ser un gusano. Un miembro de la industria de los juegos, que pidió permanecer en el anonimato porque no se le permitió hablar con la prensa, confirmó que el malware contiene esas cadenas, lo que indica que se trata de un gusano.

Por su parte, el portavoz de Activision (el estudio responsable de Call of Duty), Neil Wood, publicó un tweet en la cuenta oficial del estudio en el que se reconoce el malware.

📢 Multiplayer for Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009) on Steam was brought offline while we investigate reports of an issue.