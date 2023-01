HBO anuncia que ''The Last of Us'' tendrá una segunda temporada

La plataforma audiovisual HBO ha anunciado mediante un comunicado que ''The Last of Us'' de los co-creadores Craig Mazin y Neil Druckmann tendrá una segunda temporada debido a su gran éxito. La serie, ha supuesto el segundo debut más grande de la plataforma hasta ahora, sólo por detrás de ''La casa del Dragón'' lo que ha llevado a que después de un acuerdo entre HBO y los creadores se renueve con otra temporada más.

Bella Ramsey (izda.) como Ellie y Anna Torv como Tess en "The Last of Us" WARNER MEDIA

Un éxito total

''The Last of Us'' se estrenó el pasado 16 de enero y con el formato de estrenar un capítulo cada semana ha conseguido enganchar a los usuarios de la plataforma HBO. El primer episodio suma ahora casi ''21 millones de espectadores a nivel doméstico en Estados Unidos, más de 4,5 veces más que su audiencia de la noche de estreno'' recoge el comunicado de la plataforma. ''El episodio 2 registró 5,7 millones de espectadores en HBO Max y transmisiones lineales en los Estados Unidos el domingo por la noche, según Nielsen y datos propios, añadiendo más de 1 millón de nuevos espectadores frente al estreno de la serie'', añade. Este salto del 22% representa el mayor crecimiento de audiencia para cualquier serie dramática de la plataforma HBO en la historia de la cadena.

La serie, también ha sido un éxito en redes sociales. ''The Last of Us'' ha sido tendencia mundial número uno en Twitter durante el día de su estreno y los teasers y trailers oficiales han registrado más de 100 millones de visitas.

Francesca Orsi, responsable de las películas y series dramáticas de HBO Max, se ha mostrado muy satisfecha y ha resaltado el trabajo del equipo de dirección: ''Craig y Neil, junto a la productora ejecutiva Carolyn Strauss, y el resto de nuestro fantástico elenco y equipo, han definido un género con su magistral primera temporada de The Last of Us, explica. ''Después de lograr esta inolvidable primera temporada, no puedo esperar para ver a este equipo eclipsarse nuevamente con la temporada 2'', añade Francesca.

Con una puntuación del 97%, por parte de la web estadounidense de revisión y reseñas para cine y televisión, Rotten Tomatoes, la serie está llamada a ser el próximo gran éxito de la plataforma.

Cada lunes en HBO estará disponible un nuevo episodio hasta el final de la emisión de la serie que tendrá lugar el 13 de marzo. Así, esta primera temporada de ''The Last of Us'' contará con un total de 9 episodios.