Este dispositivo ‘matamosquitos’ se conecta a tu móvil y elimina el escozor de las picaduras en 2 minutos

Entre los inconvenientes del verano, junto al calor excesivo, ocupan una posición de honor los mosquitos. A partir de temperaturas superiores a 20 grados, el metabolismo de estos insectos se acelera: se reproducen más, vuelan más rápido, buscan sangre con mayor frecuencia y su presencia se convierte en habitual. Por la noche, su irritante zumbido molesta para dormir y avisa de lo que espera al día siguiente: picaduras, escozor y muchas ganas de rascarse buscando un alivio momentáneo a costa de la salud de la piel.

Además de los métodos tradicionales para aliviar las consecuencias de sus picaduras, como cremas y productos químicos, la tecnología ofrece ahora un curioso gadget que se usa en combinación con el smartphone para terminar con el problema en solo dos minutos.

Cómo aliviar las picaduras con el smartphone y Heat It

Heat It conectado al móvil y en un llavero con su funda. Heat It.

Heat It es un dispositivo diseñado por investigadores alemanes que llegó al mercado en 2020 y se puede adquirir por alrededor de 25 euros. De muy pequeño tamaño, se conecta al puerto de carga del móvil y utiliza la energía de la batería para generar calor aplicado de forma concentrada. Utilizado sobre una picadura, el calor alivia el dolor y el picor causados por mosquitos, tábanos, abejas y avispas.

Los usuarios, además, pueden personalizar el tratamiento desde una app, ajustando la temperatura y la duración según su sensibilidad cutánea.

Por qué escuecen las picaduras

Cuando un insecto pica, lo que hace es inyectar saliva en la piel. Las proteínas de esa saliva provocan una reacción inflamatoria durante la cual se libera histamina, responsable del enrojecimiento, el picor y la hinchazón asociados a las picaduras.

El calor tiene el efecto de descomponer las proteínas de la saliva del insecto, lo que reduce la liberación de histamina y, por tanto, disminuye el enrojecimiento, el picor y la hinchazón. El calor aplicado también afecta a las terminaciones nerviosas de la piel, reduciendo las señales de picor que llegan al cerebro, según ha explicado el dermatólogo David Bank, hablando en representación de la marca, a The New York Post.

Las ventajas de aplicar calor con el smartphone

Heat It en uso. Heat It.

En un estudio de 2023 con más de 1.750 participantes, publicado en Medical Journal of Sweden, los investigadores comprobaron que la sensación de picor se redujo un 63 % en apenas dos minutos después de usar el dispositivo, y un 78 % tras diez minutos.

La ventaja de Heat It frente a otros remedios tradicionales que usan calor para aliviar el escozor es, según Bank, su precisión: ‘si no están lo suficientemente calientes, no sirven; si lo están demasiado, pueden quemar la piel’, afirma.

El dispositivo puede aplicar un calor concentrado de hasta 51,1 °C e incluye 12 modos de funcionamiento, incluyendo para pieles sensibles y niños a partir de 3 años. Al utilizar la batería del móvil, no necesita pilas y su pequeño tamaño hace que sea sencillo de transportar (por ejemplo, en un llavero) y utilizar.

El dispositivo está disponible en dos variantes, con conector Lightning para los iPhone hasta el 14 y USB-C para móviles Android e iPhone del 15 en adelante.