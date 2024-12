‘Infierno’, el nuevo dron-misil desarrollado en Ucrania con alcance de 700 km y velocidad de 700 km/h.

Ucrania ha presentado un nuevo sistema aéreo no tripulado, desarrollado y producido localmente, llamado Peklo -‘Infierno’ en español-, cuyo primer lote ya ha sido entregado a sus Fuerzas Armadas. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, destacó este fin de semana su importancia para la defensa del país y anunció que el dron-misil ya ha sido probado con éxito en situaciones de combate.

‘El misil no tripulado Peklo (el infierno) es nuestra arma ucraniana de eficacia en combate demostrada. Hoy se entregó el primer lote a nuestras Fuerzas de Defensa. La misión ahora es aumentar la producción y el despliegue’, señaló Zelenski en X.

The "Peklo" (Hell) drone-missile — our Ukrainian weapon with proven combat effectiveness. Today, the first batch was delivered to our Defense Forces. The mission now is to scale up production and deployment.



